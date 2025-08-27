'A elite não vai de Lula', diz Fernando Haddad sobre 2026

O meu desejo é que nós possamos jogar luz sobre o que está em disputa

Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, em entrevista ao UOL, sobre 2026

"O Tarcísio já falou que é contra taxar os super-ricos", citou Haddad. O ministro disse respeitar a "opção" do governador de São Paulo, apontado como possível opositor de Lula nas eleições presidenciais — o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030.

Haddad diz que não acredita que a disputa de Lula com Tarcísio envolverá "baixaria". A opinião se baseia no "comportamento dele até aqui", segundo o ministro. "Embora ali o entorno —tem muita gente ali que vai usar fake news, vai usar impulsionamento—, mas eu não acredito nisso", afirmou Haddad.

"O Tarcísio está dizendo que vai fazer 40 anos em quatro. Quais 40?", perguntou Haddad. Embora tenha elogiado o posicionamento do governador a favor da reforma tributária, ele disse que o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), fez mais em dois anos e meio do que Tarcísio nos quatro anos em que ocupou a pasta de Infraestrutura, durante o governo Bolsonaro (2018-2022).

"A parte boa do PSDB que sobreviveu apoia o presidente Lula", disse Haddad. Questionado, ele não quis apontar nomes, mas afirmou que considera "muito significativo" manter o apoio do núcleo do que chamou de "paratucanos".