Projeto que muda propaganda eleitoral proíbe vídeo de IA nas campanhas

Do mesmo modo, há simplificações no que se refere à identificação de candidatos. Passa a não ser mais necessária a repetição do nome do vice, da coligação e dos partidos em cada peça veiculada na internet. Para garantir transparência, o projeto exige apenas que tais informações constem na página inicial dos perfis oficiais mantidos por candidatos e partidos nas plataformas digitais. Também se elimina a exigência de tamanho mínimo para o nome do vice, bastando que seja legível em qualquer peça de propaganda.

No que toca à propaganda física, o projeto retoma limites específicos. Para adesivos em caminhões, ônibus, vans, portas e janelas residenciais, o tamanho máximo estabelecido é de meio metro quadrado. Já em automóveis, motocicletas e bicicletas, não há restrição de medida. Ademais, permite-se a circulação de bandeiras, cavaletes e bonecos nas vias públicas, desde que sejam móveis e não obstruam o trânsito de pedestres e veículos. Essa reintrodução de materiais móveis, contudo, deverá ser compatibilizada com o princípio da propaganda sustentável, outra inovação conceitual do texto em discussão.

Além disso, o projeto moderniza a regulamentação ao permitir a confecção conjunta de material eleitoral e o uso compartilhado de sedes de campanha por candidatos proporcionais de partidos distintos, ainda que não integrem a mesma federação. Embora tal prática seja admitida, estabelece-se como vedação a inclusão de referências a candidatos majoritários de legendas externas à coligação, de modo a evitar confusão no eleitorado e preservar a lisura das mensagens.

Destaca-se, ainda, que a proposição traz normas claras quanto à propaganda eleitoral na internet por pessoas naturais. Qualquer cidadão poderá produzir ou editar conteúdo em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens, desde que não utilize disparo em massa nem adquira impulsionamento pago. Da mesma forma, manifestações espontâneas — sejam críticas ou elogiosas — não serão consideradas propaganda eleitoral, reforçando a liberdade de expressão.

Por fim, destacamos a restrição relevante para o papel dos influenciadores digitais profissionais. A norma veda a utilização de canais monetizados, ainda que de forma gratuita, para veiculação de propaganda eleitoral. Contudo, distingue-se essa prática das manifestações democráticas legítimas, preservando-se o direito de opinião. A medida objetiva evitar que candidaturas com maior capacidade financeira tenham vantagem artificial ao explorar canais pagos ou remunerados, assegurando isonomia na disputa.

Em apertada síntese, o Projeto de Lei Complementar nº 112/2021 representa uma profunda reestruturação das regras de propaganda eleitoral brasileira. Há, obviamente, mais mudanças não apontadas neste breve texto. Mas desde já, percebe-se que a nova regulamentação, caso aprovada, tende a redefinir os contornos da comunicação política no país.