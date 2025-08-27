'Animado', diz Gonet após ser novamente indicado por Lula à PGR

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se disse "animado" e "confortado" pela renovada confiança do presidente Lula (PT) após o aviso de que vai ser reconduzido ao cargo.

O que aconteceu

Lula assinou a recondução de Paulo Gonet à frente da PGR. O aviso foi dado na manhã de hoje à cúpula do órgão.

Gonet vai ter de passar por nova sabatina no Senado. A data ainda não foi marcada. Ele tem de passar por perguntas na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e posteriormente ter o nome aprovado pela comissão e pelo plenário da Casa. Ele ocupa o posto desde o fim de 2023 e, se for aprovado, terá um novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal.