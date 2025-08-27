Barroso pede vista em julgamento de cartórios no CNJ: 'Cheiro de queimado'

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, interrompeu ontem um julgamento envolvendo cartórios do Paraná no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e pediu mais tempo para análise após dizer que "sentiu um pouco de cheiro de queimado".

O que aconteceu

CNJ julgava caso do Paraná. A ação pede que uma lei do estado fosse considerada ilegal por permitir que tabeliães ocupassem cartórios sem concurso. O UOL revelou ontem que a demora do STF em julgar caso semelhante da Bahia já rendeu um faturamento de R$ 3,1 bilhões a cerca de cem titulares diretamente beneficiados entre 2012 e 2025.

A relatora do caso, Mônica Nobre, disse que a ação era improcedente porque o CNJ não era o foro para discutir o tema. Barroso, no entanto, discordou. O ministro pediu vista e disse que, "ouvindo as sustentações, eu senti um pouco de cheiro de queimado e me pareceu bem fazer uma análise" sobre a constitucionalidade.