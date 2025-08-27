8/1: Câmara ouve foragida em audiência e veta Allan dos Santos e Eustáquio

Presidente da subcomissão diz ter "prerrogativas de abrir para qualquer pessoa falar." Em nota, o deputado federal Coronel Meira (PL-PE) contrariou a Câmara, disse que "não se furtará de ouvir qualquer pessoa que tenha relação com violações de direitos humanos" e que ainda não comunicou a lista de todos que vão discursar na sessão. "Anteriormente, até Fernandinho Beira-Mar já deu depoimento nesta Casa", disse.

Em um vídeo publicado hoje, coronel Meira disse que a audiência terá "contribuição" de Allan dos Santos. O blogueiro também divulgou a reunião. Segundo o presidente da subcomissão, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Paulo Figueiredo, que estão nos Estados Unidos, também farão participações na audiência.

Presença confirmada

Foragida do 8 de Janeiro está confirmada e deve participar remotamente. Alessandra Faria Rondon foi condenada a 17 anos de prisão pelo STF e fugiu para a Argentina. O mandado de prisão contra ela foi expedido em 8 de maio de 2024 pelo ministro Alexandre de Moraes e continua em aberto.

Alessandra ficou conhecida por gravar vídeos no Senado durante os ataques. Em um deles, ela se identifica e chama senadores de Mato Grosso de "traidores da Pátria", afirmando que só sairia do local após uma intervenção militar. Em sua defesa, Alessandra alegou estar no plenário por motivos religiosos e negou qualquer intenção golpista.

Alessandra Faria Rondon gravou vídeos na invasão do Senado no 8 de Janeiro Imagem: Reprodução

Ela se classifica como "presa política em exílio" nas redes sociais. Alessandra costuma postar ataques a Moraes e ao STF e defender a anistia aos condenados do 8 de Janeiro. Seu marido, Joelton Gusmão de Oliveira, foi preso na Argentina em novembro do ano passado.