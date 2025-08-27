Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) disse hoje, durante sessão da Comissão dos Direitos Humanos do Senado, que está com câncer.
O que aconteceu
A princípio, Damares não especificou qual o tipo da doença. A senadora falou apenas que não estava se sentindo bem e pediu para encerrar a reunião do grupo, do qual ela é a presidente, dizendo estar no seu "limite físico".
Após a sessão, ela explicou que foi diagnosticada com câncer de mama. Em publicação nas redes sociais, Damares contou que fez uma cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira (31) e voltou a trabalhar nesta segunda. A senadora informou que vai passar por sessões de radioterapia a partir da próxima semana.
Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações. Damares Alves, em post no X
Mais cedo, ela havia comentado publicamente sobre a doença pela primeira vez. A fala foi durante a instalação de uma subcomissão no Senado para discutir propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento do câncer. "Vou falar publicamente pela primeira vez aqui no Senado. Há um mês, eu fui diagnosticada com câncer", contou.
Senadora relatou que passou por cirurgia e já se considera curada. "Fui diagnosticada no dia 18 de julho, e em 18 dias eu consegui fazer as biópsias, ressonâncias, todos os exames e em 18 dias, consegui fazer a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado, trabalhando, com um pouquinho de dor", falou.
"O diagnóstico precoce foi fundamental para estar como estou", revelou. "Segunda-feira eu começo as radioterapias, mas eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada."
Relato de Damares surpreendeu colegas. A senadora presidente da subcomissão falou que o anúncio a pegou de surpresa. "Senadora, muito me moveu seu relato e me assustou", reagiu Dra. Eudócia (PL-AL). "Estou sem palavras aqui, mas quero te elogiar pelo seu posicionamento, por você ter tornado público e por você ter essa garra que você sempre teve."
Oi, gente.-- Damares Alves (@DamaresAlves) August 27, 2025
Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente.
Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador.
Destaco também que… pic.twitter.com/pXIpZMQwF4
