Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão

Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações. Damares Alves, em post no X

Mais cedo, ela havia comentado publicamente sobre a doença pela primeira vez. A fala foi durante a instalação de uma subcomissão no Senado para discutir propostas relacionadas à prevenção e ao tratamento do câncer. "Vou falar publicamente pela primeira vez aqui no Senado. Há um mês, eu fui diagnosticada com câncer", contou.

Senadora relatou que passou por cirurgia e já se considera curada. "Fui diagnosticada no dia 18 de julho, e em 18 dias eu consegui fazer as biópsias, ressonâncias, todos os exames e em 18 dias, consegui fazer a cirurgia. Com cinco dias, eu estava aqui no Senado, trabalhando, com um pouquinho de dor", falou.

"O diagnóstico precoce foi fundamental para estar como estou", revelou. "Segunda-feira eu começo as radioterapias, mas eu já estou declarando vitória, já estou declarando que estou curada."

Relato de Damares surpreendeu colegas. A senadora presidente da subcomissão falou que o anúncio a pegou de surpresa. "Senadora, muito me moveu seu relato e me assustou", reagiu Dra. Eudócia (PL-AL). "Estou sem palavras aqui, mas quero te elogiar pelo seu posicionamento, por você ter tornado público e por você ter essa garra que você sempre teve."