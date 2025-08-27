'Estamos reconstruindo a institucionalidade no Brasil', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo Lula está "reconstruindo a institucionalidade no Brasil". Em entrevista exclusiva ao UOL, ele avaliou que a divisão entre os Poderes foi perdida a partir de 2014.

O que aconteceu

Haddad diz que o Brasil havia perdido a harmonia entre os Poderes. Para o ministro, houve uma desorganização da conjuntura entre Executivo, Legislativo e Judiciário após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "Todo mundo reconhece isso, qualquer cientista político reconhece isso", afirmou.

Ele avalia que o governo está "reconstruindo a institucionalidade". Na avaliação de Haddad, a democracia, o fortalecimento dos Poderes foi retomada, com apoio à Constituição e a democracia. "Apesar dos tropeços que eu reconheço, penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os Poderes", disse.