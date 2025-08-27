EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal

Rosana conversou com o UOL de dentro da penitenciária da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA, em abril. Ela disse que as condições eram precárias e que os agentes norte-americanos omitiram socorro a ela quando passou mal na detenção.

Eles não me deram socorro. Fiquei três dias passando mal com problema de pulmão. Quase morri. Aqui a gente come até comida vencida. É complicado isso aqui.

Rosana Maciel, em conversa com o UOL, em abril

"Eles não respondem nada aqui", disse ela. "É uma perseguição. Eles não aceitam a gente falar nada. Me omitiram socorro nesta semana. Eles não me deram socorros. Tem pessoas que estão presas aqui há dois anos, que moram nos EUA e não entram."

A condenação de Rosana é definitiva. No processo, o advogado Hélio Ortiz Júnior disse que não havia provas contra ela. Rosana ainda negou ter participado de golpe ou depredado patrimônio: "Quando entrou no Palácio do Planalto, [Rosana] viu que os bens públicos estavam danificados e não danificou qualquer bem, tanto que ficou em estado de choque de ver uma situação daquela", disse a defesa.

Até agora, Rosana e Cristiane foram embarcadas em voos de volta. Em 7 de abril, a ICE confirmou à Interpol, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal que as quatro brasileiras estavam detidas no Texas e que o órgão estava pronto para deportá-las ao Brasil. "Se o ERO [órgão da ICE responsável por deportações] receber uma ordem final de remoção para o Brasil para a pessoa nomeada, nós a removeremos no primeiro voo fretado disponível", informou a polícia norte-americana, em documento obtido pelo UOL.

Em maio, o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou que as autoridades brasileiras pedissem à Interpol para incluir o nome de Rosana na difusão vermelha. No mesmo mês, a PGR (Procuradoria-Geral da República) havia pedido ao Supremo, "com urgência, todas as providências necessárias à efetivação da extradição de Rosana Maciel Gomes".