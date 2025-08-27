Assine UOL
EUA deportam 2ª fugitiva do 8 de Janeiro que foi presa por imigração ilegal

Eduardo Militão
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Rosana Maciel, detida nos EUA, foi deportada para Brasil
Rosana Maciel, detida nos EUA, foi deportada para Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

Os Estados Unidos deportaram nesta quarta-feira (27) a segunda brasileira fugitiva condenada pelos ataques do 8 de Janeiro. Ela estava presa no país após entrar como imigrante ilegal um dia após a posse de Donald Trump.

O que aconteceu

Rosana Maciel Gomes, 52, chegou a Belo Horizonte em um avião com dezenas de brasileiros deportados. A família da autônoma confirmou ao UOL que ela estava nesse voo. Rosana foi condenada a 14 anos de prisão por golpe de Estado, associação criminosa, dano a patrimônio público, dano a patrimônio tombado e abolição violenta do Estado democrático de Direito. Ela nega todos os crimes. Em 10 de agosto, o avião em que ela estava deixou de decolar, e a deportação foi adiada duas vezes.

A Polícia Federal efetuou a prisão de Rosana, que tem mandado de prisão aberto desde que fugiu do Brasil, em janeiro de 2024. Rosana e mais três brasileiras —Cristiane da Silva, Raquel de Souza Lopes e Michelly Paiva— foram detidas na fronteira do México com o Texas, em janeiro de 2025. Era a terceira fuga dela desde que saiu o Brasil, em janeiro de 2024, para ir a Uruguai, Argentina, Colômbia, México e EUA.

Rosana conversou com o UOL de dentro da penitenciária da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA, em abril. Ela disse que as condições eram precárias e que os agentes norte-americanos omitiram socorro a ela quando passou mal na detenção.

Eles não me deram socorro. Fiquei três dias passando mal com problema de pulmão. Quase morri. Aqui a gente come até comida vencida. É complicado isso aqui.
Rosana Maciel, em conversa com o UOL, em abril

"Eles não respondem nada aqui", disse ela. "É uma perseguição. Eles não aceitam a gente falar nada. Me omitiram socorro nesta semana. Eles não me deram socorros. Tem pessoas que estão presas aqui há dois anos, que moram nos EUA e não entram."

A condenação de Rosana é definitiva. No processo, o advogado Hélio Ortiz Júnior disse que não havia provas contra ela. Rosana ainda negou ter participado de golpe ou depredado patrimônio: "Quando entrou no Palácio do Planalto, [Rosana] viu que os bens públicos estavam danificados e não danificou qualquer bem, tanto que ficou em estado de choque de ver uma situação daquela", disse a defesa.

Até agora, Rosana e Cristiane foram embarcadas em voos de volta. Em 7 de abril, a ICE confirmou à Interpol, ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal que as quatro brasileiras estavam detidas no Texas e que o órgão estava pronto para deportá-las ao Brasil. "Se o ERO [órgão da ICE responsável por deportações] receber uma ordem final de remoção para o Brasil para a pessoa nomeada, nós a removeremos no primeiro voo fretado disponível", informou a polícia norte-americana, em documento obtido pelo UOL.

Em maio, o STF (Supremo Tribunal Federal) autorizou que as autoridades brasileiras pedissem à Interpol para incluir o nome de Rosana na difusão vermelha. No mesmo mês, a PGR (Procuradoria-Geral da República) havia pedido ao Supremo, "com urgência, todas as providências necessárias à efetivação da extradição de Rosana Maciel Gomes".

Périplo de mais de 10 mil km. Desde o início de 2024, Rosana faz um périplo de mais de 10 mil quilômetros em fuga. Ela quebrou sua tornozeleira, saiu de Goiânia, chegou ao Uruguai, depois à Argentina, Peru, Colômbia, México e nos EUA, onde foi detida por imigração ilegal.

Fugitiva falou em milagre e usou bandeira dos EUA. Em janeiro, quando estava em fuga pelo México e prestes a ser presa nos Estados Unidos, Rosana fez duas publicações nas redes sociais. O texto é acompanhado de uma bandeira dos EUA: "Não fique preso ao passado", disse ela. "Você está agora, diante de uma nova experiência. Dedique-se a ela de corpo e alma, e verá surgir o próximo degrau de evolução."

Rosana foi presa em 21 de janeiro por imigração ilegal em El Paso, no Texas, na fronteira com o México. Em junho, ele foi transferida para unidade da ICE no estado da Louisiana, a 1.000 quilômetros de distância, aguardando embarque em um avião de deportados no aeroporto de Alexandria. Depois, em agosto, quando a primeira tentativa de deportação foi abortada, ela foi levada a Raymondville, no Texas, onde ficou até o último final de semana. Foi levada de volta à unidade do ICE perto do aeroporto de Alexandria, em Lousiania. De lá, embarcou para o Brasil.

Grupo fugiu da Argentina e se espalhou pelas Américas

Assim como Rosana, desde 2024, dezenas de condenados e investigados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 fugiram do Brasil para a Argentina. Mais de 180 pediram refúgio ao governo vizinho, alegando perseguição política. Mas, quando a Argentina passou a prender pessoas com ordem de extradição, em novembro de 2024, um grupo de cerca de 30 pessoas fugiu do país. Entre eles, estão:

  • Alethea Verusca Soares. Local: México. Condenada a 17 anos de prisão no Brasil por golpe de Estado e outros crimes. O UOL apurou que ela vive no México. Ao contrário de Cristiane, Rosana, Michely e Raquel, ela decidiu não cruzar a fronteira com os EUA por causa da possibilidade de prisão por imigração ilegal. Já fugiu para o Uruguai, Argentina, Peru e Colômbia.
  • Romário Garcia Rodrigues. Local: México. Condenado a 2 anos e cinco meses de prisão por incitação ao crime e associação criminosa. A defesa pediu ao ministro Alexandre de Moraes para cancelar o mandado de prisão preventiva para ele poder retornar ao Brasil e cumprir sua pena, ordenada para ser um regime semiaberto, numa colônia penal. O pedido foi negado.
  • Antônio Alves Pinheiro Júnior. Local: América Central. Antônio Júnior é réu em ação penal dos ataques. Fugiu da Argentina, mas tomou rota para a Bolívia. De lá, rumou para o Peru. Teria chegado à Colômbia em dezembro de 2024. De lá, segundo a reportagem apurou, chegou à América Central.
  • Edilaine da Silva Santos. Local: América Central. Edilene é ré em ação criminal dos ataques. Fugiu da Argentina para o Chile, seguiu para o Peru e teria chegado à Colômbia em dezembro. Também chegou à América Central.
  • Raquel de Souza Lopes. Local: Raymondville, Texas, EUA. Está presa numa detenção da Polícia de Imigração e Alfândega (ICE). A polícia informou à reportagem que estava em processo de deportação acelerada. O tribunal de imigração dos EUA negou seu pedido de asilo alegando perseguição política. Ela recorreu da decisão em 15 de julho.
  • Michely Paiva. Local: El Paso, Texas, EUA. Está presa numa detenção da ICE. A polícia informou ao UOL que estava em processo de deportação acelerada. Duas fontes asseguraram à reportagem, porém, que ela conseguiu uma possibilidade de asilo e pode ser liberada para viver no país a partir dos próximos meses assim que sair da detenção da ICE.
O grupo que deixou a Argentina em novembro de 2024 teria cerca de 30 pessoas, segundo a reportagem apurou. Ao menos uma pessoa está foragida no Chile. Outras teriam fugido para El Salvador e Guatemala.

