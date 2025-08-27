Não tenho intenção de ser candidato em 2026, diz Haddad

Em entrevista ao UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse não ter a "intenção de ser candidato" nas eleições de 2026.
Haddad disse já ter expressado sua opinião para a direção do partido. O nome do ministro é um dos cotados para uma candidatura ao Senado em 2026 —em pesquisas de intenção de voto, por exemplo, ele divide as primeiras posições com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
O assunto não foi tratado com o presidente Lula, segundo Haddad. "Eu penso que tem uma agenda que está sendo concluída na Fazenda muito importante este ano. A reforma da renda é a cereja do bolo, que é começar a tocar na ferida da desigualdade, que poucos governos tentaram e quase nenhum conseguiu", disse o ministro aos colunistas do UOL Carla Araújo e Josias de Souza.
Em pesquisa divulgada no mês passado, Haddad aparece empatado tecnicamente com Eduardo. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 36,7% dos eleitores para uma candidatura ao Senado —Haddad marcou 32,8%. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.
Haddad disse ter aceitado "missões impossíveis como ganhar as eleições de 2018". Na ocasião, o petista foi candidato à Presidência pelo PT e chegou ao segundo turno contra Bolsonaro, por quem foi derrotado. O ministro foi questionado sobre o futuro do PT pós-Lula e como ele se prepara para isso. "Se a eleição [de 2026] está longe, imagina o pós-Lula", afirmou.
Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, neste momento, de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente, nós não tratamos esse assunto ainda, a bem da verdade. Mas já conversei com o Edinho [Silva, presidente do PT], com outras lideranças do PT.
Sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica. Agora, eu quero melhorar o Brasil, então eu, como cidadão, guardadas as minhas prerrogativas de escolher o que eu vou fazer, mas ajudar de alguma maneira, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu vou ajudar. Não necessariamente concorrendo.
Trump nas eleições de 2026
Haddad diz não acreditar em uma influência direta dos EUA nas eleições de 2026. "Diretamente, não vejo ele [influenciado a disputa], mas acho que indiretamente, sim", disse o ministro. "[Mas é bom lembrar que] Ele [Donald Trump] elegeu o Mark Carney no Canadá", comentou, em referência ao político de centro-esquerda que ganhou popularidade ao defender seu país contra as ameaças americanas.
Ao impor sanções ao Brasil, o presidente dos EUA citou o julgamento contra Bolsonaro. Trump defendeu o ex-presidente, classificou a ação no STF como uma "perseguição" e "caça às bruxas". O presidente americano também incluiu o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação contra Bolsonaro, na Lei Magnitsky, que impõe uma série de sanções financeiras.
