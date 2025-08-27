Não tenho intenção de ser candidato em 2026, diz Haddad

Em pesquisa divulgada no mês passado, Haddad aparece empatado tecnicamente com Eduardo. Segundo levantamento da Paraná Pesquisas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 36,7% dos eleitores para uma candidatura ao Senado —Haddad marcou 32,8%. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Haddad disse ter aceitado "missões impossíveis como ganhar as eleições de 2018". Na ocasião, o petista foi candidato à Presidência pelo PT e chegou ao segundo turno contra Bolsonaro, por quem foi derrotado. O ministro foi questionado sobre o futuro do PT pós-Lula e como ele se prepara para isso. "Se a eleição [de 2026] está longe, imagina o pós-Lula", afirmou.

Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, neste momento, de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente, nós não tratamos esse assunto ainda, a bem da verdade. Mas já conversei com o Edinho [Silva, presidente do PT], com outras lideranças do PT.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica. Agora, eu quero melhorar o Brasil, então eu, como cidadão, guardadas as minhas prerrogativas de escolher o que eu vou fazer, mas ajudar de alguma maneira, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu vou ajudar. Não necessariamente concorrendo.

Trump nas eleições de 2026

Haddad diz não acreditar em uma influência direta dos EUA nas eleições de 2026. "Diretamente, não vejo ele [influenciado a disputa], mas acho que indiretamente, sim", disse o ministro. "[Mas é bom lembrar que] Ele [Donald Trump] elegeu o Mark Carney no Canadá", comentou, em referência ao político de centro-esquerda que ganhou popularidade ao defender seu país contra as ameaças americanas.