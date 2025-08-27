País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda, afirmou hoje que o Brasil "se perdeu um pouco na harmonia entre os Poderes" de 2014, em
O que aconteceu
"Tivemos uma crise política conjugada", disse Haddad. "Uma coisa é disputar ideias, outra coisa é colocar em risco alguns pré-requisitos do funcionamento da democracia que colocam muita coisa a perder", afirmou o ministro.
Impeachment, pandemia e 8 de janeiro foram as principais marcas do período em questão. A saída da Dilma Rousseff (PT) do Planalto em 2016, a epidemia global de covid-19 a partir de 2020 e os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023 mudaram radicalmente o mapa político nos últimos anos.
"Nós estamos reconstruindo uma institucionalidade no Brasil", defendeu Haddad. "Apesar dos tropeços, penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os Poderes no sentido de voltar a produzir os melhores resultados para o país", disse o ministro.
Disputa ideológica afeta os indicadores econômicos, avalia Haddad. O ministro avalia que os índices ficaram em segundo plano para o eleitor. "A economia já não tem a mesma medida nos rumos da política", disse, ao mencionar os recentes dados positivos referentes ao mercado de trabalho e aumento da renda.
Ele avalia que as divergências impedem o desenvolvimento das economias. "Tem momentos na história em que a disputa de narrativa, a disputa de projeto, a disputa de futuro se impõe em relação aos indicadores do presente, que perde um pouco de importância diante da disputa ideológica que está acontecendo."
Fora do páreo em 2026
Ministro afirmou que não tem intenção de se candidatar no ano que vem. Nos bastidores, ele é apontado como possível nome na disputa pelo senado por São Paulo.
Haddad disse já ter expressado sua opinião para a direção do partido. Entretanto, o assunto não foi tratado com o presidente Lula, segundo o ministro.
Sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica. Agora, eu quero melhorar o Brasil, então eu, como cidadão, guardadas as minhas prerrogativas de escolher o que eu vou fazer, mas ajudar de alguma maneira, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu vou ajudar. Não necessariamente concorrendo
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
"A elite brasileira não consegue assimilar o presidente", declarou ministro. Lula ainda não oficializou sua pré-candidatura, mas o PT o considera o nome do partido para o pleito do próximo ano.
Haddad diz que não acredita que eventual disputa de Lula com Tarcísio de Freitas pelo Planalto envolverá "baixaria". A opinião se baseia no "comportamento" do governador de São Paulo "até aqui", segundo o ministro. "Embora ali o entorno... Tem muita gente ali que vai usar fake news, vai usar impulsionamento, mas eu não acredito nisso", afirmou Haddad.
"O Tarcísio está dizendo que vai fazer 40 anos em quatro. Quais 40?", perguntou Haddad. Embora tenha elogiado o posicionamento do governador a favor da reforma tributária, ele disse que o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), fez mais em dois anos e meio do que Tarcísio nos quatro anos em que ocupou a pasta de Infraestrutura, durante o governo Bolsonaro (2018-2022).
"A parte boa do PSDB que sobreviveu apoia o presidente Lula", disse Haddad. Questionado, ele não quis citar nomes, mas afirmou que considera "muito significativo" manter o apoio do núcleo do que chamou de "paratucanos".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.