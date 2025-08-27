País se desalinhou na harmonia entre os Poderes, afirma Fernando Haddad

"Nós estamos reconstruindo uma institucionalidade no Brasil", defendeu Haddad. "Apesar dos tropeços, penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os Poderes no sentido de voltar a produzir os melhores resultados para o país", disse o ministro.

Disputa ideológica afeta os indicadores econômicos, avalia Haddad. O ministro avalia que os índices ficaram em segundo plano para o eleitor. "A economia já não tem a mesma medida nos rumos da política", disse, ao mencionar os recentes dados positivos referentes ao mercado de trabalho e aumento da renda.

Ele avalia que as divergências impedem o desenvolvimento das economias. "Tem momentos na história em que a disputa de narrativa, a disputa de projeto, a disputa de futuro se impõe em relação aos indicadores do presente, que perde um pouco de importância diante da disputa ideológica que está acontecendo."

Fora do páreo em 2026

Ministro afirmou que não tem intenção de se candidatar no ano que vem. Nos bastidores, ele é apontado como possível nome na disputa pelo senado por São Paulo.

Haddad disse já ter expressado sua opinião para a direção do partido. Entretanto, o assunto não foi tratado com o presidente Lula, segundo o ministro.