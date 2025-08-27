Senado aprova projeto que veta fiança para crimes de pedofilia

Caso não sejam apresentados recursos, proposta segue direto para análise da Câmara. Se houver recursos, deverá ser votada antes no plenário do Senado.

Senador Márcio Bittar (União-AC), que é o relator do projeto, chamou crimes de covardia. "O abuso ou a exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis é um crime covarde, cometido contra quem não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual e que, portanto, não pode oferecer resistência", disse.

É dever do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade e ao respeito, além de colocá-la a salvo de toda forma de exploração ou violência.

Senador Márcio Bittar

*Com informações da Agência Senado.