Internado às pressas, Suplicy participa de congresso direto do hospital

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Atualizada em
Eduardo Suplicy, mesmo internado, participa do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica
Eduardo Suplicy, mesmo internado, participa do 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica Imagem: Reprodução/Youtube

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 84 anos, foi internado às pressas ontem no Rio de Janeiro, após se sentir mal. Hoje pela manhã, mesmo no hospital, o político participou virtualmente de um congresso para falar sobre renda básica.

O que aconteceu

Suplicy teve uma arritmia cardíaca. Segundo boletim médico, o paciente encontra-se "lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente".

Ele está internado no hospital Niterói D'Or, na região metropolitana do Rio. Antes, ele foi levado para o hospital municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá (RJ), mas precisou ser transferido.

Político passará por cirurgia para implante de marca-passo. Ele disse que a cirurgia será realizada ainda hoje.

Eduardo Suplicy entra ao vivo direto do hospital em congresso sobre renda básica
Eduardo Suplicy entra ao vivo direto do hospital em congresso sobre renda básica Imagem: Divulgação

Mesmo internado, Suplicy participou de um evento sobre renda básica. Do hospital, o deputado entrou ao vivo no 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica — a renda básica universal é a principal pauta defendida por Suplicy em toda sua carreira política.

Estava certo de que estaria hoje presente aí, mas houve uma reunião de emergência dos meus médicos ontem e decidiram que era necessário que ainda hoje eu instalasse um marca-passo no meu coração para prevenir qualquer situação de indisposição que pudesse acabar dando fim à minha vida.

Então, eu farei a colocação do marca-passo hoje à tarde e, se possível, estarei aí fisicamente nas sessões finais dessa reunião.
Eduardo Suplicy

