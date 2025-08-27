Zambelli segue presa após 3ª audiência na Itália, e Justiça analisará laudo

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) segue presa após passar por uma terceira audiência na Justiça da Itália — ela foi detida no dia 29 de julho.
O que aconteceu
Corte analisará laudo que diz que saúde de Zambelli é compatível com a prisão. Na audiência de hoje, a perita do tribunal, Edy Febi, falou por videochamada que não existe incompatibilidade da condição de saúde de Zambelli na prisão.
Parlamentar chegou algemada e escoltada por um policial. O marido de Zambelli, coronel Aginaldo Oliveira, não quis dar declarações. Disse somente que "não era o momento". Tanto ele quanto o irmão da deputada, Bruno Zambelli, tiveram que aguardar do lado de fora da sala, pois a audiência na quarta Sessão Penal do Tribunal de Apelação de Roma era fechada.
Juiz decidirá se a parlamentar continua presa, se vai para prisão domiciliar ou se aguardará em liberdade o processo de extradição. A decisão ocorrerá após as três audiências e análise do laudo. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.
Não há previsão para a resposta da Justiça, que deve ser em breve. As partes serão comunicadas diretamente, sem a necessidade de outra audiência.
Reportagem do UOL teve acesso exclusivo ao documento de 19 páginas. O documento afirma que as condições clínicas da deputada permitem sua permanência na penitenciária feminina de Rebibbia e não impedem eventual transferência aérea ao Brasil.
Zambelli fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O que diz a defesa
Advogado disse que a audiência foi melhor do que esperava. "O procurador falou pouco, a perita falou pouco, e tive a impressão que os italianos finalmente entenderam a situação da Zambelli. Esperamos que ela vá para casa", disse Fabio Pagnozzi.
Defesa argumenta que o histórico clínico torna insustentável a permanência em regime fechado. Por isso, entrou com pedido de liberdade ou prisão domiciliar durante o processo de extradição.
Zambelli tem "adoecimentos psiquiátricos e neurológicos graves", diz perícia contratada pela defesa. Ela necessita de "suporte multidisciplinar contínuo", segundo o documento, publicado na semana passada pelo jornal O Globo. Entretanto, essa perícia não é a mesma da realizada pela Justiça italiana.
A perícia da Justiça italiana
Apesar da complexidade clínica de Zambelli, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos. O exame foi realizado em 18 de agosto, dentro da penitenciária.
Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.
Trecho do documento
A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.
Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.
A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli afirmou que estava passando mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.
A fuga para a Itália
Após a condenação, deputada anunciou nas redes sociais que havia saído do país. Ela deixou o Brasil no fim de maio pela fronteira com a Argentina, foi aos Estados Unidos e depois à Itália, país onde tem cidadania.
No início de junho, Zambelli chamou de "ilegal" e "autoritária" a ordem do ministro Moraes para prendê-la. "Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu", disse, em nota enviada à imprensa.
Moraes determinou o bloqueio de passaportes, contas bancárias, salário e verbas de gabinete pagos pela Câmara. Ele também mandou que as redes sociais bloqueassem os perfis de Zambelli em território nacional, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. As plataformas cumpriram a ordem, mas o X questionou a decisão.
A parlamentar está afastada da Câmara desde 29 de maio. Na ocasião, pediu a primeira licença para tratamento de saúde. Depois, solicitou mais 120 dias para "tratar de interesse particular".
Zambelli foi condenada após contratar um hacker para invadir os sistemas do CNJ. Ele inseriu um mandado de prisão falso contra Moraes, assinado pelo próprio ministro do STF.
A ordem definitiva de prisão foi emitida por Moraes em junho, quando a deputada já estava foragida. O ministro do STF ordenou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição, com base no tratado firmado entre Brasil e Itália.
