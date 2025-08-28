Ação de 13 anos no STF segue 'curso normal', dizem cartórios da Bahia

A entidade defendeu a lei baiana questionada pelo Ministério Público no Supremo desde 2012. "Os notários e registradores mencionados na reportagem ingressaram na carreira de forma regular, inclusive por meio de concurso público, como já reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça", escreveu o advogado da ABNR, Fernando César Cunha.

O julgamento no STF está 6 a 0 pela inconstitucionalidade da lei baiana. Ele deveria ter sido concluído semana passada, mas houve um quinto pedido de troca de plenário, desta vez feito pelo ministro Luiz Fux.

Em 2004, funcionários fizeram um concurso simples para assumir os cartórios e receberem salários fixos. Em 2011, a lei permitiu a eles migrarem para o regime privado sem fazer concurso de provas e títulos, como manda a Constituição. O resultado foi que os ex-servidores passaram a ganhar até R$ 70 mil por mês.

Advogado diz que pareceres feitos por juristas demonstram legalidade da lei baiana. "A constitucionalidade do direito de permanecerem nos cartórios ocupados, com a mudança do regime público para o privado, foi demonstrada pelo ex-ministro [do STF] Sepúlveda Pertence e pelo professor Celso Antônio Bandeira de Melo em pareceres anexados aos autos", afirmou Cunha.

Leia a íntegra nota da ABNR:

"Os notários e registradores mencionados na reportagem ingressaram na carreira de forma regular, inclusive por meio de concurso público, como já reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça (PP n° 0000384- 41.2010.2.00.0000 e n° 0000423-04.2011.2.00.0000).