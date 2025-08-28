Alesp aprova PL da Defensoria Pública com reajuste, novos cargos e críticas

PL tramitou em regime de urgência aprovado pela base do governo. A oposição apresentou emendas, a maioria de PT, PSOL, PSB e Rede. Algumas sugeriam que o Gade tivesse apenas função consultiva, enquanto outras pediam a retirada completa da proposta de criação do órgão.

Deputado relator, o pastor Carlos Cezar (PL), aliado do governo Tarcísio, deu parecer favorável ao projeto e contrário às emendas. Ontem, o plenário aprovou a íntegra do texto e rejeitou as mudanças sugeridas. O projeto agora só depende de sanção do governador.

Hoje acompanhamos a votação e aprovação na íntegra do PLC 20/2025, um marco na ampliação do atendimento à população e no aprimoramento administrativo da DPESP. Uma vitória da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradecemos o apoio da Assembleia Legislativa, sensível aos benefícios para os cidadãos, defensores e servidores.

Luciana Jordão, defensora pública-geral, no Instagram

Projeto de autoria da defensora pública-geral Luciana Jordão foi enviado à Alesp em junho, apesar de divergências no Conselho Superior da Defensoria. Conselheiros tentaram limitar o envio apenas às medidas de cargos e reajustes, mas foram derrotados. Servidores dizem que não houve consulta prévia.

Críticos dizem que projeto misturou temas diferentes para dificultar a análise e facilitar a aprovação. Segundo eles, a proposta juntou a expansão da Defensoria com o controle das ações coletivas, criando um impedimento para quem se contrapusesse à ampliação da instituição.