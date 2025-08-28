Condomínio de Bolsonaro quer compartilhar imagens de segurança com polícia

Secretaria afirmou que não há "qualquer tratativa de monitoramento compartilhado" relativo à área do condomínio. Em nota, a SSP-DF negou que o monitoramento já esteja em vigor.

Condomínio não explicou. Procurado por email e telefone, o condomínio Solar de Brasília não respondeu aos questionamentos da reportagem até a última atualização deste texto. Pelo comunicado, a proposta de parceria será elaborada após o fim da enquete, que será submetida ao jurídico e ainda votada em assembleia geral.

O compartilhamento de câmeras de segurança com as autoridades do DF é prática que ocorre em outras regiões. A medida é adotada em prédios residenciais como forma de contribuir para as ações de segurança pública e combate à criminalidade.

No âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, não há qualquer tratativa de monitoramento compartilhado a respeito da área em questão. O programa de videomonitoramento urbano se destina ao apoio tecnológico de vídeomonitoramento das áreas de interesse da segurança pública, conforme estudos realizados e relacionados à incidência de criminalidade, violência e sensação de segurança nas regiões administrativas do Distrito Federal.

Nota da Secretaria de Segurança Pública do DF enviada ao UOL

Drones e explicação sobre possível expulsão

Drones também estão restritos, diz condomínio. O síndico enviou aos moradores um informativo no dia 12 de agosto avisando que o uso dos equipamentos deve respeitar os direitos de "privacidade" e "intimidade" dos moradores. O texto também alertou que uma equipe de segurança seria acionada para identificar o operador do drone que incomodar moradores e para registrar a ocorrência.