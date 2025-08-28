Julgamento de Bolsonaro por trama golpista tem seguranças de todo o país

Julgamento deve durar duas semanas. Ele está previsto para começar no dia 2 de setembro e terminar no dia 12.

Seguranças estarão armados durante o julgamento. O tribunal ainda terá ajuda da Polícia Militar do Distrito Federal e da Polícia Federal. Serão mobilizados caminhões do Batalhão de Choque, viaturas no entorno do tribunal, e agentes armados. Eles estarão a postos para evitar manifestações na praça dos Três Poderes.

Todos os integrantes da Polícia Judicial do STF devem participar da segurança. O prédio onde fica a sala de sessões da Primeira Turma terá rigoroso processo de controle de entrada, com equipamentos de raio x na portaria e também na entrada da sala.

Tribunal monitora possíveis manifestações. Área de segurança da corte realiza um trabalho de inteligência e de monitoramento de redes sociais constantes para mapear possíveis ameaças e avisar outras autoridades, como a Polícia Militar, caso seja necessário. A expectativa é que haja presença de manifestantes nos dias de julgamento. Também são esperados atos pelo 7 de Setembro.

A corte também mantém um esquema constante de varredura nas residências dos ministros. Prática tem sido rotineira na segurança do tribunal desde os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O ministro Alexandre de Moraes deu ordem para proibir acampamentos na praça dos Três Poderes. A decisão, tomada em julho, segue em vigor. O governo do Distrito Federal precisa mobilizar efetivo e manter o cercamento da praça para fazer valer a ordem. O acesso à praça deve ficar fechado nos dias de julgamento para evitar que protestos se aproximem do STF.