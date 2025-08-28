Justiça italiana vê risco de fuga e mantém Zambelli presa em regime fechado

Defesa diz que vai recorrer, pois não acha justa a decisão. O advogado italiano Pieremilio Sammarco afirmou ao UOL que vai apelar à instância máxima da Justiça local.

Decisão ocorre após três audiências com Zambelli e a análise do laudo de saúde. Na audiência de ontem, a perita do tribunal, Edy Febi, falou por videochamada que não existe incompatibilidade entre a condição de saúde de Zambelli e a permanência na prisão.

Colegiado considera que não se pode hoje acolher o pedido de liberdade apresentado pela interessada [Zambelli], pois a eventual aplicação de uma medida mais branda em relação à custódia em prisão não permitiria conter o perigo de que a pessoa possa subtrair-se ao presente procedimento de extradição.

Trecho da decisão assinada por três magistrados italianos

Zambelli, portanto, segue presa, em regime fechado, na penitenciária feminina de Rebibbia. A extradição pode levar um ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A parlamentar fugiu para a Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O que diz o advogado