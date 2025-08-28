Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Antes das críticas, Lula afirmou não fazer "distinção de nenhum governador". Além de Zema, o presidente citou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), dizendo que é atacado todo dia por ele.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-governador Fernando Pimentel (PT) foram elogiados pelo presidente. O presidente contou que pediu para que Pimentel, que deixou o governo do estado em 2018, enfrente Zema. "Se as pessoas vão contando mentiras, elas viram verdade", disse Lula, em relação à dívida de Minas com a União, que está em R$ 165 bilhões. Sobre o senador, o petista disse que é a "figura pública de Minas Gerais mais respeitada".

Questionado sobre uma chapa de Pacheco com a prefeita de Contagem, Lula afirmou ser uma "boa ideia". Marilia Campos (PT) foi a prefeita mais votada do Brasil em 2024. "Ele [Pacheco] está altamente qualificado a ser candidato do que ele quiser. [...] Já sondei [sobre a chapa], mas ainda não firmei nada com ele", disse Lula.

O presidente trabalha para montar uma aliança para o governo de Minas em 2026. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é considerado crucial para qualquer campanha presidencial e ainda tem uma mística: desde a redemocratização, todos os candidatos que venceram em Minas Gerais venceram no Brasil. É o único ente federativo com este feito.