Assine UOL
Política

Lula ataca Zema: 'Mente e tenta vender humildade que não tem'

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Presidente Lula em entrevista ao programa Balanço Geral MG, da TV Record
Presidente Lula em entrevista ao programa Balanço Geral MG, da TV Record Imagem: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente Lula disse que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), mente e o chamou de "falso humilde".

O que aconteceu

Lula criticou um vídeo em que Zema come uma banana com casca para criticar a inflação do país. As imagens foram divulgadas pelo governador dias depois de o presidente pedir para que os brasileiros deixassem de comprar produtos que estivessem muito caros. "Ele poderia ser mais radical e comer um abacaxi com casca, uma jaca com casca, para mostrar a bobagem que ele tentou passar para o povo", ironizou o presidente em entrevista ao Balanço Geral MG, da Record.

Para o petista, o governador "tenta criar um comportamento que não condiz com o governo de Minas". "Ele é um falso humilde, ele tenta vender uma humildade que não tem", ressaltou. Zema lançou sua pré-candidatura para o Planalto neste mês com discurso contra o "lulismo" e afirmou que iria combater a "perseguição" do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Antes das críticas, Lula afirmou não fazer "distinção de nenhum governador". Além de Zema, o presidente citou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), dizendo que é atacado todo dia por ele.

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e o ex-governador Fernando Pimentel (PT) foram elogiados pelo presidente. O presidente contou que pediu para que Pimentel, que deixou o governo do estado em 2018, enfrente Zema. "Se as pessoas vão contando mentiras, elas viram verdade", disse Lula, em relação à dívida de Minas com a União, que está em R$ 165 bilhões. Sobre o senador, o petista disse que é a "figura pública de Minas Gerais mais respeitada".

Questionado sobre uma chapa de Pacheco com a prefeita de Contagem, Lula afirmou ser uma "boa ideia". Marilia Campos (PT) foi a prefeita mais votada do Brasil em 2024. "Ele [Pacheco] está altamente qualificado a ser candidato do que ele quiser. [...] Já sondei [sobre a chapa], mas ainda não firmei nada com ele", disse Lula.

O presidente trabalha para montar uma aliança para o governo de Minas em 2026. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é considerado crucial para qualquer campanha presidencial e ainda tem uma mística: desde a redemocratização, todos os candidatos que venceram em Minas Gerais venceram no Brasil. É o único ente federativo com este feito.

Durante o exercício do Pacheco como presidente do Senado, tive a oportunidade de ter uma boa relação com ele. Acho que o Brasil deve muito a ele, a defesa da democracia foi ele quem fez. Se não fosse ele, a gente poderia ter uma situação diferente.
Lula

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.