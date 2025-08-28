Com Mulino, Lula defende soberania do Canal do Panamá, ameaçada por Trump

O presidente Lula (PT) defendeu hoje a neutralidade e a independência do Canal do Panamá em encontro com presidente panamenho, José Raúl Mulino, no Palácio do Planalto.

O que aconteceu

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá no fim do ano passado. Ele acusou o país de cobrar taxas excessivas para a travessia de navios norte-americanos, justificativa semelhante à sobretaxação estabelecida contra o Brasil.

"O Brasil apoia integralmente a soberania do Panamá, o canal conquistada após décadas de luta", disse Lula. Sem citar Trump, ele afirmou que o Panamá "administra o corredor marítimo com eficiência e respeito à neutralidade, garantindo trânsito seguro a navios de todas as origens" e que o Brasil aderiu ao tratado que garante a neutralidade do canal.