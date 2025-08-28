Moraes manda PGR se manifestar sobre recurso de Paulo Figueiredo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu cinco dias para a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestar sobre um recurso apresentado pela defesa do comentarista político Paulo Figueiredo.

O que aconteceu

Figueiredo não tem "conhecimento integral da acusação" contra ele, alega a Defensoria Pública da União. Segundo a defesa, isso "fere as garantias basilares do processo penal".

Defensoria diz que não é possível deduzir que ele teve acesso à íntegra da acusação, mesmo que tenha feito comentários nas redes sociais. "Elemento essencial e indispensável para o prosseguimento do feito", disse a defensoria. Moraes usou vídeos publicados pelo bolsonarista para considerá-lo notificado da acusação.