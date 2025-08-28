The Economist: Brasil dá lição de 'maturidade democrática' para as Américas

A revista britânica The Economist afirmou, em reportagem de capa publicada hoje, que o Brasil dá uma "lição de maturidade democrática" para o continente americano, em contraponto aos Estados Unidos.
O que aconteceu
The Economist chama Brasil de "outra grande democracia" da América. A revista citou o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe, marcado para 2 de setembro, e disse que o fato torna o país um teste de como outras nações podem se recuperar de uma "febre populista".
Capa traz Bolsonaro como "Viking do Capitólio", pintado com as cores do Brasil. A ilustração faz alusão a Jacob Chansley, homem que virou símbolo da invasão ao Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021, por apoiadores inconformados com a derrota de Donald Trump para Joe Biden nas eleições de 2020.
Estados Unidos e Brasil estão "trocando de lugar", diz o artigo. Ao comparar a situação política dos dois países, a revista afirmou que os EUA estão ficando "mais corruptos, protecionistas e autoritários" sob o governo de Donald Trump, enquanto o Brasil está determinado a "salvaguardar e fortalecer sua democracia", mesmo com as sanções impostas pelo presidente americano.
Papel do "adulto democrático mudou para o hemisfério sul", afirma a revista sobre o Brasil. Segundo a publicação, ao contrário do que acontece nos EUA, políticos tradicionais brasileiros, da esquerda à direita, seguem as regras democráticas e querem "progredir" por meio de reformas institucionais.
STF é "barreira contra o autoritarismo". O artigo afirma que a reação da Corte à tentativa de golpe de 8 de Janeiro é reflexo de uma memória ainda viva do golpe militar de 1964 e que o país restaurou a democracia em 1988, "moldado pela Constituição Cidadã".
Supremo é alvo de críticas apesar de defender a democracia. A The Economist cita que a Corte julga milhares de casos por ano, incluindo temas que vão de impostos a cultura. "Muitas vezes age como vítima, acusadora e juíza ao mesmo tempo, o que gera debate sobre excessos de poder", diz o artigo.
Maioria dos brasileiros vê tentativa de golpe de Bolsonaro. A revista cita pesquisas de opinião que indicam que a maioria da população acredita que o ex-presidente tentou se manter no poder à força. Ainda segundo o artigo, governadores conservadores, que buscam apoio de Bolsonaro para concorrer à Presidência da República em 2026, criticam seu estilo político.
Em 2 de setembro, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil e o "Trump dos trópicos", começará no Supremo Tribunal Federal. As evidências parecem um flashback do passado turbulento do Brasil. Um ex-general de quatro estrelas conspirou para anular o resultado da eleição; assassinos planejaram assassinar o verdadeiro vencedor. Como nossa investigação sobre a trama explica, o golpe fracassou por incompetência, e não por intenção.
Ao contrário de seus colegas nos Estados Unidos, muitos dos políticos tradicionais do Brasil, de todos os partidos, querem seguir as regras e progredir por meio de reformas. Essas são as marcas da maturidade política. Pelo menos temporariamente, o papel do adulto democrático do hemisfério ocidental mudou para o sul.
The Economist, em artigo sobre a democracia brasileira
