The Economist: Brasil dá lição de 'maturidade democrática' para as Américas

Estados Unidos e Brasil estão "trocando de lugar", diz o artigo. Ao comparar a situação política dos dois países, a revista afirmou que os EUA estão ficando "mais corruptos, protecionistas e autoritários" sob o governo de Donald Trump, enquanto o Brasil está determinado a "salvaguardar e fortalecer sua democracia", mesmo com as sanções impostas pelo presidente americano.

Papel do "adulto democrático mudou para o hemisfério sul", afirma a revista sobre o Brasil. Segundo a publicação, ao contrário do que acontece nos EUA, políticos tradicionais brasileiros, da esquerda à direita, seguem as regras democráticas e querem "progredir" por meio de reformas institucionais.

STF é "barreira contra o autoritarismo". O artigo afirma que a reação da Corte à tentativa de golpe de 8 de Janeiro é reflexo de uma memória ainda viva do golpe militar de 1964 e que o país restaurou a democracia em 1988, "moldado pela Constituição Cidadã".

Supremo é alvo de críticas apesar de defender a democracia. A The Economist cita que a Corte julga milhares de casos por ano, incluindo temas que vão de impostos a cultura. "Muitas vezes age como vítima, acusadora e juíza ao mesmo tempo, o que gera debate sobre excessos de poder", diz o artigo.

Maioria dos brasileiros vê tentativa de golpe de Bolsonaro. A revista cita pesquisas de opinião que indicam que a maioria da população acredita que o ex-presidente tentou se manter no poder à força. Ainda segundo o artigo, governadores conservadores, que buscam apoio de Bolsonaro para concorrer à Presidência da República em 2026, criticam seu estilo político.