Eduardo Bolsonaro pede para exercer mandato nos EUA, mas lei não permite

No ofício à Câmara, Eduardo argumenta que não está faltando às sessões porque quer, mas por suposta perseguição política. O deputado está nos Estados Unidos desde o início deste ano, onde articula por sanções contra autoridades brasileiras e à economia do país para pressionar pela anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro —o que incluiria o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é réu no STF.

Em março, o deputado pediu uma licença de 122 dias, tempo máximo de afastamento previsto pela Câmara. Este prazo, no entanto, se encerrou em 20 de julho —desde então, o deputado vem acumulando ausências.

"A Constituição é cristalina", disse Antonio Carlos de Freitas Jr., doutor em direito constitucional pela USP. "O pedido do deputado Eduardo Bolsonaro de continuar nos Estados Unidos e ainda assim manter o mandato ativo não é um direito, é a tentativa de criar um privilégio sem respaldo constitucional."

Comparação com a pandemia

Outro argumento citado por Eduardo é que, durante a pandemia de covid, os parlamentares puderam participar das sessões de forma remota. Apesar dos 700 mil brasileiros mortos pela doença, para o parlamentar, o risco para os deputados é maior agora, por "perseguição política". A Avico (Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19) repudiou a fala.

O professor de direito da Faculdade Eseg Leonardo Quintiliano apontou que, desde o fim da pandemia, a votação remota só acontece em casos específicos. Uma delas é a edição de um ato da Presidência da Câmara autorizando o trabalho a distância durante períodos pré-determinados, como o então presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL) assinou durante as eleições de 2022. Outro caso é para as deputadas gestantes, que têm esse direito por 180 dias.