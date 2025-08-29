Assine UOL
Política

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato de deputado dos EUA

Robson Santos
Do UOL, em São Paulo
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, em vídeo publicado no X
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, em vídeo publicado no X Imagem: Reprodução/X

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no qual pede autorização para exercer o mandato nos Estados Unidos. O documento, segundo aliados de Eduardo, foi protocolado ontem (28).

O que aconteceu

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para Trump impor sanções ao Brasil. No entanto, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tem afirmado que sofre perseguição política e jurídica do Brasil.

Mecanismos para exercer a função de deputado federal de maneira remota. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) enviou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no qual pede que sejam criados mecanismos para assegurar o exercício pleno do mandato a distância e que lhe seja garantido o "pleno gozo das prerrogativas parlamentares".

Licença de Eduardo é o tempo máximo de afastamento, não sendo possível prorrogar esse prazo. Em março, Eduardo Bolsonaro solicitou 122 dias de licença - dois por motivos de saúde e 120 por interesse pessoal. O afastamento parlamentar chegou ao fim de julho. Sem possibilidade de renovação, as faltas injustificadas dele voltaram a ser contabilizadas pela Casa após o recesso em agosto.

"Ausências não são voluntárias, mas decorrentes de perseguições políticas". No documento, Eduardo afirma estar sendo alvo de "perseguições ilegais" e acusa um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) de agir fora dos limites constitucionais, impondo um "regime de exceção".

"Autoexílio" nos Estados Unidos. O deputado tem se reunido com representantes do governo americano e busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais.

A ofensiva resultou em um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros e na revogação do visto de ministros da Corte. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

PF indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no último dia 15 de agosto. Pai e filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Trabalho remoto na pandemia e "diplomacia parlamentar" viram argumentos do deputado. O parlamentar alega que deixou o Brasil em viagem aos Estados Unidos, inicialmente em caráter privado, mas que sua permanência nos país é "forçada" diante da possibilidade de cassação de seu passaporte e da imposição de medidas restritivas.

Ele também cita como justificativa sua atuação em "diplomacia parlamentar", prática que, segundo ele, faz parte de sua função como deputado.

Perseguição política seria "muito mais grave" do que o risco de adoecimento pela covid. Eduardo lembra que a Câmara já autorizou participação remota de parlamentares em situações excepcionais, como durante a pandemia de covid, e argumenta que "um parlamentar brasileiro ser alvo de perseguição política hoje é incomparavelmente maior do que o risco de adoecer gravemente durante a pandemia."

O ofício também destaca sua trajetória na área de relações internacionais, incluindo o período em que presidiu a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Credn). "Se não fosse minha permanência forçada nos Estados Unidos em razão de perseguições políticas, provavelmente hoje seria eu o atual presidente dessa Comissão", afirmou.

Filho do ex-presidente apela para que Hugo Motta não se torne "cúmplice de um regime ditatorial já sancionado internacionalmente por graves violações de direitos humanos" e reforça que a soberania da vontade popular não pode ser "atropelada por medidas arbitrárias".

Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular
Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP)

