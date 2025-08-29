Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato de deputado dos EUA

Licença de Eduardo é o tempo máximo de afastamento, não sendo possível prorrogar esse prazo. Em março, Eduardo Bolsonaro solicitou 122 dias de licença - dois por motivos de saúde e 120 por interesse pessoal. O afastamento parlamentar chegou ao fim de julho. Sem possibilidade de renovação, as faltas injustificadas dele voltaram a ser contabilizadas pela Casa após o recesso em agosto.

"Ausências não são voluntárias, mas decorrentes de perseguições políticas". No documento, Eduardo afirma estar sendo alvo de "perseguições ilegais" e acusa um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) de agir fora dos limites constitucionais, impondo um "regime de exceção".

"Autoexílio" nos Estados Unidos. O deputado tem se reunido com representantes do governo americano e busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais.

A ofensiva resultou em um tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros e na revogação do visto de ministros da Corte. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

PF indiciou Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro no último dia 15 de agosto. Pai e filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Trabalho remoto na pandemia e "diplomacia parlamentar" viram argumentos do deputado. O parlamentar alega que deixou o Brasil em viagem aos Estados Unidos, inicialmente em caráter privado, mas que sua permanência nos país é "forçada" diante da possibilidade de cassação de seu passaporte e da imposição de medidas restritivas.