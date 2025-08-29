Eduardo diz a site que família Bolsonaro pode deixar PL se Tarcísio entrar

Saída do PL

Eduardo disse que a família Bolsonaro cogita sair do partido, caso Tarcísio se filie. O governador de São Paulo está atualmente no Republicanos, mas o próprio presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, já disse publicamente que Tarcísio ingressaria na sigla.

A declaração do deputado vem em meio a críticas dos filhos de Bolsonaro à atuação de Tarcísio e de outros governadores da direita contra o tarifaço de Trump. O deputado, no entanto, fez alguns elogios ao governador.

De fato, é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio se filiar). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, censurado; os filhos sem poder concorrer. A continuar nessa batida, vão me colocar centenas de anos de cadeia para não poder voltar ao Brasil, e o máximo que vamos conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado. Mas totalmente fora do jogo.

Por exemplo, o Tarcísio. Se ele for eleito (presidente), fica difícil ter uma participação nossa (no governo). Qual é o secretário bolsonarista que existe no governo Tarcísio? Não tem. Mas tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Eu tentei colocar o secretário de Cultura (no governo de São Paulo). O nome não foi aceito, e foi colocada uma pessoa que já foi secretária de cultura do governo de Fernando Haddad (PT). Falei da Laís Vita, que já fez doações para o PSOL. O marido dela, acho que separou agora, já trabalhou com o (ex-deputado) Marcelo Freixo.