Lula diz que Nikolas usou fake News do Pix para defender o crime organizado

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as fake news sobre o Pix, no início do ano, para "defender o crime organizado".

O que aconteceu

"Está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado", afirmou o presidente. Lula não citou Nikolas nominalmente, mas falou que o deputado acusou o governo de querer taxar o meio de pagamento, o que gerou uma crise no governo e facilitou, segundo o presidente, a atuação das empresas associação ao PCC.A fake news atrapalhou a fiscalização de fintechs, como as envolvidas no suposto esquema de fraudes operado pelo PCC no setor de combustíveis. A afirmação foi feita ontem pelo secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.

Não há provas, no entanto, que Nikolas esteja envolvido. Barreirinhas disse que a operação de hoje mostra quem se beneficiou com a revogação da norma que aumentava a fiscalização. "Essas fake news foram tão fortes, que apesar de todo o esforço da Receita Federal, nós não conseguimos seguir essas mentiras, por conta da força de quem as impulsionava. [...] E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news", afirmou, em coletiva de imprensa.