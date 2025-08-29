Assine UOL
Política

Mais de 3.500 se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

Mateus Coutinho
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal Imagem: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu mais de 3.500 inscrições de interessados em acompanhar o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas.

O que aconteceu

O tribunal abriu o credenciamento para o público em geral. As sessões serão na sala da Primeira Turma do STF, que é menor que o plenário principal da corte e tem apenas 150 lugares. O Supremo vai disponibilizar telões em outros espaços.

O número de inscritos supera a capacidade da sala. Ao todo, foram recebidas 3.357 solicitações para assistir presencialmente. O STF vai conseguir atender a somente os primeiros 1.200 que se inscreveram.

A Primeira Turma agendou sessões ao longo de duas semanas para concluir o caso. Julgamento está marcado entre os dias 2 e 12 de setembro. Na sala de sessões, há ainda o espaço reservado para a imprensa nacional e estrangeira, além das cadeiras reservadas aos advogados dos réus que irão apresentar a defesa final na tribuna.

Ao todo, 501 jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados. A sala de sessões conta com 80 lugares reservados para a imprensa e a distribuição dos assentos será por ordem de chegada.

Participam do julgamento os cinco ministros da Primeira Turma. São eles Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente). Com isso, são necessários os votos de ao menos três ministros para condenar ou absolver algum dos réus.

Além do ex-presidente, sete de seus antigos auxiliares são réus. Os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Bolsonaro será julgado junto aos demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal. Eles respondem no Supremo pelos crimes de:

  • Organização criminosa armada;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Tentativa de golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência e grave ameaça;
  • Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção é Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, se livrando daquelas referente ao período em que ele possui mandato parlamentar, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

