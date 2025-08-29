Mais de 3.500 se inscrevem para assistir ao julgamento de Bolsonaro no STF

A Primeira Turma agendou sessões ao longo de duas semanas para concluir o caso. Julgamento está marcado entre os dias 2 e 12 de setembro. Na sala de sessões, há ainda o espaço reservado para a imprensa nacional e estrangeira, além das cadeiras reservadas aos advogados dos réus que irão apresentar a defesa final na tribuna.

Ao todo, 501 jornalistas de veículos nacionais e estrangeiros estão credenciados. A sala de sessões conta com 80 lugares reservados para a imprensa e a distribuição dos assentos será por ordem de chegada.

Participam do julgamento os cinco ministros da Primeira Turma. São eles Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente). Com isso, são necessários os votos de ao menos três ministros para condenar ou absolver algum dos réus.

Além do ex-presidente, sete de seus antigos auxiliares são réus. Os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier, do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou acordo de delação premiada.

Bolsonaro será julgado junto aos demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal. Eles respondem no Supremo pelos crimes de: