Moraes atende pedido de Alcolumbre e derruba cautelares de Marcos do Val

Inicialmente, quero externar o meu respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições brasileiras de todos os Poderes da República. Sempre acreditei, e continuo acreditando, que a Constituição é, e deve ser, o norte que orienta a atuação dos homens públicos.



Quero, também, externar o respeito e o apreço que tenho pela minha Casa, o Senado Federal, e por esta Presidência, na pessoa de seu Presidente, o Senador Davi Alcolumbre, que com muita sabedoria e responsabilidade tem conduzido o Poder Legislativo Federal em momento histórico tão complexo e desafiador

Trecho do pedido de licença temporária do mandato apresentada por Marcos do Val a Davi Alcolumbre

Assim, verifica-se a possibilidade da revogação de várias das medidas cautelares impostas, considerado o retorno do MARCOS RIBEIRO DO VAL ao território nacional, a apreensão de seus passaportes, e seu afastamento do exercício do mandato de Senador da República, bem como as declarações de respeito ao Estado Democrático de Direito

Alexandre de Moraes, ministro do STF, em decisão de desbloqueou bens de Marcos do Val

O recurso do Senado foi apresentado nesta semana ao STF. O Senado menciona o pedido de licença e que consta um laudo médico que aponta a necessidade de o senador se afastar da atividade parlamentar. Diante disso, Moraes decidiu afrouxar as cautelares, mantendo somente a proibição de deixar o país.

O senador deve retirar a tornozeleira eletrônica nos próximos dias. Ele reclamava de ter de usar o equipamento nos dias de trabalho no Senado, mas Moraes havia permitido que ele ficasse além das 19h fora de casa nos dias em que houvesse sessão no Congresso.