Michelle repete governadores, não xinga STF, mas é poupada de críticas

A anistia também não está no vocabulário de Michelle. As viagens para divulgar o PL Mulher têm a fala da ex-primeira-dama como principal atração, mas ela tem escapado do tema, que voltou a ser a tônica do vocabulário dos parlamentares da direita.

A atitude de Michelle fica mais evidente quando está junto de um bolsonarista raiz. Ele esteve em Marabá em 2 de agosto e ouviu o deputado Delegado Caveira (PL-PA) reclamar do STF, afirmando que há uma "ditadura da toga".

O parlamentar chamou os ministros do Supremo de "covardes". Os senadores foram classificados como "omissos" por não votarem o impeachment de Moraes. O evento aconteceu no dia anterior a uma manifestação bolsonarista. Michelle não falou sobre o STF.

O perfil Instagram dela pouco aborda as duas principais bandeiras de Bolsonaro. Foram 88 postagens neste ano, e a anistia apareceu em somente quatro. Alexandre de Moraes é completamente ignorado.

Aliados de Bolsonaro criticam Michelle. Eles lembraram que a ex-primeira-dama estava no Rio Grande do Norte no sábado em que o marido fazia exames em Brasília na única saída de casa desde a prisão domiciliar.

Há reclamação de que Michelle abre margem para ataques à direita. A viagem no dia de exames de Bolsonaro foi mencionada como um caso. Um aliado de Bolsonaro falou que a repercussão seria imensa se Janja afirmasse que Michelle prefere fazer política a cuidar da família.