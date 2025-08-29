MPF intima Caixa a explicar destino de poupança de pessoas escravizadas

A Caixa foi criada em 1861, dez anos antes da lei do Ventre Livre. A lei permitiu que pessoas escravizadas pudessem ter poupança. Com o dinheiro, elas poderiam comprar a alforria, que concedia a liberdade. A abolição da escravidão no país só ocorreria em 1888.

Mesmo com abolição, contradição jurídica fez com que poupança de escravizados ficasse retida, afirmou integrante do movimento. Maristela Farias diz que os valores ficaram sob a tutela de terceiros, sem previsão de reparação.

Há registros de contas correntes não movimentadas, disse a professora Keila Grinberg, outra representante do movimento. Ela assinalou que o acervo não está totalmente organizado e que existem registros de contas correntes não movimentadas, distintas das cadernetas de poupança. Indicou que, somente com pleno acesso ao acervo, será possível verificar quais contas foram movimentadas.

Representantes da Caixa disseram que é incorreta a premissa de que valores não movimentados estejam sob posse da Caixa. O diretor jurídico do banco, Carlos Jenier, também afirmou que a instituição preserva documentos relacionados à história escravista.

Acervo é acessível apenas para pesquisas científicas, e sua catalogação e restauração demandaria duas décadas. Na reunião, o gerente executivo do banco, André Viviani, afirmou que a Caixa abriga 15 mil metros lineares de documentos.

Procurador defendeu que é necessário apurar o que aconteceu com as poupanças. Segundo Julio Araujo, é necessário compreender a memória histórica do processo.