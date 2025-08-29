NYT: Após julgar Bolsonaro, STF deve decidir se mantém seu 'enorme poder'

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve decidir como atuará após o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), previsto para começar na próxima semana, analisa o jornal norte-americano The New York Times.

O que aconteceu

Corte deve avaliar se continuará com "enorme poder" enquanto o Brasil se prepara para as eleições de 2026, diz o artigo. "Além do julgamento, o Supremo Tribunal Federal do Brasil também deve avaliar se deve continuar exercendo seu enorme poder enquanto o país se prepara para as eleições presidenciais do ano que vem, outro teste de seu processo eleitoral em uma nação profundamente polarizada e extremamente digital."

STF concedeu a si mesmo "novos poderes extraordinários" para lidar com uma "ameaça massiva representada por Bolsonaro". "Pela primeira vez, o tribunal pôde iniciar e conduzir suas próprias investigações, mesmo quando o próprio tribunal era a vítima", afirma o texto.