PGR se manifesta contra ter agentes da PF dentro da casa de Bolsonaro

Estando em causa a aplicação de cuidados interventivos sobre direitos a terem lugar em momento anterior ao desfecho do processo em curso, é inevitável que se haja de estabelecer um equilíbrio entre o status atual do Sr. Jair Bolsonaro e os interesses da Justiça Pública. Essa avaliação não induz a Procuradoria-Geral da República, neste momento, a propugnar por soluções mais gravosas do que a da custódia domiciliar.

Quanto à parte da área descoberta da propriedade, que apresenta maior exposição ao risco referido pela autoridade policial, a Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução, em caso de pressentida necessidade. O monitoramento visual não presencial, em tempo real e sem gravação, dessa área externa à casa contida no terreno cercado, também se apresenta como alternativa de cautela, segundo um prudente critério da polícia, num juízo sobre a sua indispensabilidade.

Paulo Gonet, procurador-geral da República, em manifestação ao STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), vai decidir a partir da análise das manifestações dos dois órgãos. Ele havia determinado que policiais penais do governo do Distrito Federal fiquem 24 horas por dia vigiando o condomínio do ex-presidente, mas sem adotar "medidas intrusivas" na residência de Bolsonaro ou causar transtornos na vizinhança.

A vigilância foi determinada diante do "risco de fuga" do ex-presidente. A PF revelou mensagens do celular de Bolsonaro nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Além disso, também foi encontrado no celular uma minuta de um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, feito em 2024.

A PGR cita "a disposição demonstrada de incivil inconformismo com o curso da Justiça". Com isso, ele justifica que "decerto que a perspectiva de busca de refúgio do ex-Presidente nesses países se torna digna de cuidados reativos por parte das autoridades nacionais".

Para Andrei Rodrigues, o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica é suscetível a falhas. Ele também apontou que vigiar o condomínio do ex-presidente da parte externa, como determinou Moraes, demandaria uma mobilização de grande efetivo policial e geraria transtornos.