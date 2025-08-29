PF indicia Marcos do Val, Allan dos Santos e Eustáquio por ameaçar delegado

Veja abaixo os crimes pelos quais eles foram indiciados:

Marcos do Val: embaraçamento de investigação de organização criminosa e corrupção de menor;

embaraçamento de investigação de organização criminosa e corrupção de menor; Allan dos Santos: embaraçamento de investigação de organização criminosa e incitação ao crime;

embaraçamento de investigação de organização criminosa e incitação ao crime; Oswaldo Eustáquio: embaraçamento de investigação de organização criminosa, divulgação de dado protegido e corrupção de menor;

embaraçamento de investigação de organização criminosa, divulgação de dado protegido e corrupção de menor; Ednardo Raposo: embaraçamento de investigação de organização criminosa.

O grupo difundia dados privados e estimulava ataques contra delegados federais. De acordo com a PF, a ação era orquestrada por Allan dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos desde 2021. Já Eustáquio está foragido na Espanha desde 2023.

O UOL revelou detalhes do esquema. Fabio Shor teve dados pessoais vazados e fotos de sua esposa e do filho menor publicadas na internet. Postagens mentirosas acusavam o delegado de "apontar arma" para crianças.

Shor relatou ameaças uma semana depois de indiciar Bolsonaro no inquérito das joias. Em 15 de julho, ele enviou um email ao colega Elias Milhomens de Araújo, delegado da PF que investiga a mobilização de bolsonaristas para expor e atacar policiais federais que atuam em inquéritos no STF. O relatório final do caso das joias foi encaminhado ao Supremo em 5 de julho de 2024.

Delegado acionou a PF após encontrar pelúcia em seu carro. O boneco de um macaco azul foi pendurado no limpador traseiro do carro de Shor. O veículo estava estacionado em sua casa, em Brasília. Na mesma data, ele teve uma foto de documento oficial de identidade exposta pela filha de Eustáquio nas redes sociais.