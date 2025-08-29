Por que Bolsonaro está sendo julgado? Veja acusações contra o ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será julgado no STF (Supremo Tribunal Federal), a partir do próximo dia 2, pela acusação de liderar uma organização que tramou para mantê-lo no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022.

Quais são as acusações contra Bolsonaro?

Bolsonaro será julgado junto aos demais integrantes do "núcleo 1" da ação penal. Todos eles respondem no Supremo pelos crimes de: