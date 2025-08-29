Bolsonaro usa chapéu do 'viking do Capitólio' em capa; quem é o americano?

A revista britânica The Economist colocou Jair Bolsonaro na capa da edição desta semana caracterizado como o "viking do Capitólio". Para a publicação, o Brasil dá uma lição de "maturidade democrática" aos EUA ao levar à Justiça o ex-presidente acusado de tentativa de golpe de Estado.

Quem é o homem que inspirou a ilustração?

"Viking do Capitólio" é Jacob Chansley, um dos apoiadores de Trump que invadiram o Congresso americano em 6 de janeiro de 2021. A invasão foi feita por pessoas que não aceitaram a derrota do atual presidente norte-americano nas urnas daquele ano. Usando um chapéu com chifres de bisão e o rosto pintado, Chansley se tornou símbolo da tentativa de impedir o reconhecimento da vitória de Joe Biden, que aconteceria naquela sessão parlamentar.

Nos EUA, "viking" também ficou conhecido como "Xamã Q-Anon". O nome é uma referência a um grupo de adeptos de teorias da conspiração, do qual Chansley fazia parte. Ele era ativo em protestos e eventos de extrema-direita desde 2019 e contra movimentos sociais como o Black Lives Matter, que defendia o fim da brutalidade policial em relação à população negra.