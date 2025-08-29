Governador do PR quer 'menor IPVA do país'; medida tira verba de municípios

O governador anunciou na quarta-feira (20) o envio de um projeto de lei com a proposta de redução do IPVA. A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) informou que dará prioridade à análise da proposta. Se ela for aprovada ainda este ano, passará a valer em 2026, quando Ratinho Jr. deixa o governo sem direito a se candidatar à reeleição.

Ele é cotado para concorrer à Presidência em 2026 pelo PSD, comandado por Gilberto Kassab. O governo Ratinho Jr. é aprovado por 84% dos paranaenses, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada na sexta-feira (22).

[O corte no IPVA] é mais uma medida dentro do nosso compromisso com redução de impostos e da máquina pública. Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos e agora chegamos ao momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota como a menor do Brasil

Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná

O governo do Paraná informou que o desconto, se aprovado, vai beneficiar 3,4 milhões de proprietários de veículos. Hoje, a frota paranaense é de 4,1 milhões de veículos tributados. Desses, 83% do total teriam o imposto reduzido. A proposta não altera o IPVA de ônibus, caminhões, veículos de aluguel, de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV), que seguem tributados em 1%.

A redução no imposto pago pelos donos de veículos seria de 45%. Quem tem um carro avaliado em R$ 35 mil, por exemplo, paga hoje R$ 1.225 de IPVA no Paraná. O valor cairia para R$ 665. Já o IPVA de um carro de R$ 80 mil cairia de R$ 2.800 para R$ 1.520.

A aprovação também reduziria a arrecadação total com o IPVA em R$ 2,8 bilhões, segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná. Isso representa cerca de 40% dos R$ 6,84 bilhões que o estado deve arrecadar com o tributo em 2025. Apesar de o corte proposto ser de 45%, a redução não seria proporcional, já que o governo também pretende aumentar de 10% para 20% a multa por atraso no pagamento do imposto e estima que o corte reduza a inadimplência. O governo, porém, não detalhou os cálculos.