Vereador ameaça dar voz de prisão a influenciador na CPI dos pancadões

O vereador de São Paulo Rubinho Nunes (União), presidente da CPI dos pancadões, ameaçou dar voz de prisão ao influenciador e ativista Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, durante uma sessão na Câmara Municipal.

O que aconteceu

Torres prestou depoimento na CPI ontem, como testemunha. Ao ser questionado por Nunes se existe crime organizado nas periferias, o ativista respondeu: "Existe em todo lugar, inclusive dentro desta Casa".

O presidente da CPI então começou a exigir que Torres apontasse quem era o parlamentar ligado ao crime organizado. Elevou o tom de voz e perguntou repetidamente: "Quem é o vereador ligado ao PCC?". Em seguida, disse que adotaria "medidas legais" caso o depoente não respondesse.