Ibama não cumpre liminar e é condenado em caso de aves de Anderson Torres

A falta de cumprimento de decisão judicial levou a Justiça a condenar o Ibama por litigância de má-fé no caso das aves apreendidas com Anderson Torres em fevereiro de 2023.

O que aconteceu

A Justiça Federal concedeu uma liminar em 11 e abril deste ano que não foi cumprida. A defesa de Anderson Torres reclamou duas vezes porque, passados três meses, a decisão não havia sido cumprida.

O Ibama foi condenado por litigância de má-fé. O termo jurídico significa agir de forma desleal em um processo. A decisão é do desembargador Newton Ramos.