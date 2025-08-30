Lula decreta luto oficial pela morte de Luís Fernando Veríssimo

O presidente Lula (PT) decretou luto oficial de três dias no país devido à morte de Luis Fernando Verissimo. O escritor morreu hoje aos 88 anos em Porto Alegre.

O que aconteceu

Decreto de luto foi publicado no Diário Oficial da União. O gesto ocorre "em sinal de pesar pelo falecimento de Luis Fernando Verissimo, escritor, cronista e humorista brasileiro".

Verissimo morreu em decorrência de complicações de uma pneumonia. Segundo a assessoria do Hospital Moinhos de Vento, onde o escritor estava internado, Verissimo morreu às 0h40 deste sábado (30). O velório ocorre na tarde deste sábado na Assembleia Legislativa de Porto Alegre.