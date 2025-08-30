Assine UOL
Moraes 'invade privacidade' de mulheres na casa de Bolsonaro, diz Flávio

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília
Senador reclama que medida desrespeita Michelle
Senador reclama que medida desrespeita Michelle Imagem: CARLA CARNIEL/REUTERS

A decisão de Alexandre de Moraes em colocar policiais penais na parte interna do terreno da casa de Jair Bolsonaro foi classificada como invasão de privacidade pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O que aconteceu

Ele falou que a medida representa falta de respeito com as mulheres da casa. "Uma humilhação com Michelle, com Laurinha, menor de idade, e com um ex-presidente da República".

Flávio considera a decisão "ilegal". O senador reclamou que o ministro do STF está antecipando o cumprimento da pena. "Alexandre de Moraes inventou uma nova modalidade de regime: o fechado com acompanhantes."

Aliados enxergaram uma "provocação barata". A afirmação é de Fabio Wajngarten, que foi secretário de Comunicação na gestão Bolsonaro.

Ele disse que Moraes tenta desestabilizar e expor o ex-presidente. A medida ocorre no sábado anterior ao início do julgamento da trama golpista no STF.

Wajngarten vê um contrassenso por parte de quem fala em pacificação. O aliado de Bolsonaro declarou que o ex-presidente deverá entrar com recursos e acionar cortes internacionais.

Por fim, ele criticou o que a direita chama de ativismo judicial. "Quem muito se utiliza da palavra pacificação se comporta botando nitroglicerina num país já em brasa".

O que diz a decisão de Moraes

O ministro do STF determinou o monitoramento policial presencial nas áreas externas da casa de Bolsonaro. A decisão foi publicada hoje e a justificativa é dificultar uma eventual fuga. A medida ocorre depois de a PF (Polícia Federal) e Procuradoria-Geral da República mencionarem pontos cegos na residência.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, sugeriu que a tornozeleira era suscetível a falhas. Ele afirmou que vigiar externamente o local demandaria um grande efetivo, por isso propôs a vigilância dentro da casa. Esta providência não foi aceita por Moraes.

Também foi determinada revista nos carros de quem visita a casa. " As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros." O relatório de quem esteve na residência deve ser enviado ao STF.

