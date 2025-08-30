Moraes 'invade privacidade' de mulheres na casa de Bolsonaro, diz Flávio

A decisão de Alexandre de Moraes em colocar policiais penais na parte interna do terreno da casa de Jair Bolsonaro foi classificada como invasão de privacidade pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O que aconteceu

Ele falou que a medida representa falta de respeito com as mulheres da casa. "Uma humilhação com Michelle, com Laurinha, menor de idade, e com um ex-presidente da República".

Flávio considera a decisão "ilegal". O senador reclamou que o ministro do STF está antecipando o cumprimento da pena. "Alexandre de Moraes inventou uma nova modalidade de regime: o fechado com acompanhantes."