Moraes ordena policiamento presencial na área externa da casa de Bolsonaro

A PGR se manifestou contra ter policiais dentro da casa do ex-presidente, o que foi acatado por Moraes. Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não se aponta "situação crítica de segurança no interior da casa".

Gonet, no entanto, apontou que seria possível o reforço do policiamento nas áreas externas. "Justifica-se, não obstante, o acautelamento das adjacências, como a rua em que a casa está situada e até mesmo da saída do condomínio." A Secretaria de Administração Penitenciária do DF também havia solicitado o monitoramento externo, ao justificar que existiam "pontos cegos" no terreno, já que a residência é vizinha de outros imóveis nas laterais e nos fundos.

Moraes ainda determinou vistoria da parte interna e do porta-malas dos veículos que saírem da residência. "As vistorias deverão ser devidamente documentadas, com a indicação dos veículos, motoristas e passageiros. Os autos das vistorias deverão ser enviados a juízo diariamente", disse o ministro na decisão, expedida hoje.

A vigilância foi determinada diante do "risco de fuga" do ex-presidente. A PF revelou mensagens do celular de Bolsonaro nas quais ele aparece articulando com o filho e outros interlocutores para pressionar o STF a livrá-lo do processo por tentativa de golpe por meio de ameaças de sanções dos Estados Unidos. Além disso, também foi encontrado no celular uma minuta de um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, feito em 2024.

A PGR cita "a disposição demonstrada de incivil inconformismo com o curso da Justiça". Com isso, Gonet justifica que "decerto que a perspectiva de busca de refúgio do ex-presidente nesses países se torna digna de cuidados reativos por parte das autoridades nacionais".

O que muda com nova decisão de Moraes

Policiamento passa a ser feito na parte de fora da casa de Bolsonaro. Na última terça, Moraes havia ordenado que equipes da Polícia Penal de Brasília ficassem 24 horas de prontidão para monitorar o ex-presidente, mas próximo ao condomínio onde ele mora.