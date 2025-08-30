Assine UOL
Política

ONG cita propina na África para pedir revisão de caso da Andrade Gutierrez

Do UOL, em São Paulo
Funcionários da empreiteira Andrade Gutierrez
Funcionários da empreiteira Andrade Gutierrez Imagem: Reprodução/Andrade Gutierrez

A Transparência Internacional pediu que a CGU (Controladoria-Geral da União) suspenda a renegociação da multa devida pela Andrade Gutierrez por corrupção no Brasil, atualmente em discussão no âmbito do STF (Supremo Tribunal Federal).

A ONG argumenta que a construtora pode ter omitido o pagamento de propina na Guiné Equatorial, por meio de uma subsidiária.

O que aconteceu

A Transparência Internacional apresentou nesta sexta-feira denúncia à CGU a respeito do suposto pagamento de propina pela Zagope, subsidiária da Andrade Gutierrez, ao governo da Guiné Equatorial. A ONG cita investigação realizada, com apoio do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, pelo jornal Expresso, de Portugal, revista Piauí, do Brasil, e Diário Rombe, da Guiné Equatorial.

A Zagope teria pagado 72 milhões de euros para uma empresa ligada ao vice-presidente da Guiné Equatorial. Chamada Somagui, a empresa "já foi descrita por promotores franceses como uma empresa de fachada usada para desviar dinheiro público", cita a Transparência Internacional. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2014 e 2018.

Investigações brasileiras também mostram que o vice-presidente da Guiné usou recursos dessa empresa para comprar um apartamento de luxo em São Paulo. A investigação começou após a Polícia Federal apreender US$ 16 milhões em dinheiro e objetos de luxo no avião do vice-presidente da Guiné, após pouso no Aeroporto de Viracopos, em 2018. O apartamento foi comprado em 2007.

A ONG diz que parte da propina de 72 milhões de euros teria sido paga enquanto a Andrade Gutierrez negociava o acordo de leniência no Brasil. E cita a possibilidade de que o pagamento de propinas tenha continuado até 2022, após a assinatura do acordo. A Lei Anticorrupção estabelece que a empresa "cesse completamente seu envolvimento a partir da data de celebração do acordo".

Transparência Internacional pediu que a CGU abra um processo administrativo para verificar se o acordo de leniência foi descumprido. A ONG defende que a CGU tem "competência (e obrigação) para investigar, processar e sancionar" corrupção contra "administração pública estrangeira". Mas reconhece que autoridades brasileiras já disseram a organismos internacionais que o acordo de leniência não alcança corrupção contra autoridades de outros países.

Pelo acordo de leniência, a Andrade Gutierrez se comprometeu a pagar R$ 1,5 bilhão em multas e ressarcimento. Desse valor, cerca de R$ 450 milhões teriam sido pagos até agora.

A renegociação dos acordos de leniência de empresas investigadas pela Operação Lava-Jato está em discussão no STF. O ministro do STF André Mendonça homologou a revisão do acordo proposta pela CGU, que ainda precisa ser validado pelo plenário do tribunal. O ministro Flávio Dino pediu vistas do processo.

Continua após a publicidade

Pela proposta da CGU, a Andrade Gutierrez pagará metade do que havia sido acordado, diz a Transparência Internacional. A ONG pede a suspensão da renegociação, até o esclarecimento dos fatos — ou seja, a apuração sobre o descumprimento de termos do acordo pela Andrade Gutierrez.

A Andrade Gutierrez foi procurada nesta sexta-feira (29), mas não se manifestou até a publicação deste texto. O texto será atualizado caso a empresa responda.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.