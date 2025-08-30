ONG cita propina na África para pedir revisão de caso da Andrade Gutierrez

A Zagope teria pagado 72 milhões de euros para uma empresa ligada ao vice-presidente da Guiné Equatorial. Chamada Somagui, a empresa "já foi descrita por promotores franceses como uma empresa de fachada usada para desviar dinheiro público", cita a Transparência Internacional. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2014 e 2018.

Investigações brasileiras também mostram que o vice-presidente da Guiné usou recursos dessa empresa para comprar um apartamento de luxo em São Paulo. A investigação começou após a Polícia Federal apreender US$ 16 milhões em dinheiro e objetos de luxo no avião do vice-presidente da Guiné, após pouso no Aeroporto de Viracopos, em 2018. O apartamento foi comprado em 2007.

A ONG diz que parte da propina de 72 milhões de euros teria sido paga enquanto a Andrade Gutierrez negociava o acordo de leniência no Brasil. E cita a possibilidade de que o pagamento de propinas tenha continuado até 2022, após a assinatura do acordo. A Lei Anticorrupção estabelece que a empresa "cesse completamente seu envolvimento a partir da data de celebração do acordo".

Transparência Internacional pediu que a CGU abra um processo administrativo para verificar se o acordo de leniência foi descumprido. A ONG defende que a CGU tem "competência (e obrigação) para investigar, processar e sancionar" corrupção contra "administração pública estrangeira". Mas reconhece que autoridades brasileiras já disseram a organismos internacionais que o acordo de leniência não alcança corrupção contra autoridades de outros países.

Pelo acordo de leniência, a Andrade Gutierrez se comprometeu a pagar R$ 1,5 bilhão em multas e ressarcimento. Desse valor, cerca de R$ 450 milhões teriam sido pagos até agora.

A renegociação dos acordos de leniência de empresas investigadas pela Operação Lava-Jato está em discussão no STF. O ministro do STF André Mendonça homologou a revisão do acordo proposta pela CGU, que ainda precisa ser validado pelo plenário do tribunal. O ministro Flávio Dino pediu vistas do processo.