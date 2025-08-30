PSOL vai ao Ministério Público contra fim do Serviço 710 nos trens da CPTM

Outra representação aponta que o fim dos serviço vai aumentar a superlotação na estação Barra Funda. "A partir do exposto, conclui-se que o fim do serviço 710 e a fragmentação do sistema ferroviário têm como motivação central a lógica de mercado e de interesse das concessionárias, desconsiderando a eficiente prestação do serviço público aos usuários", pontua o documento, assinado pela deputada Ediane Maria e pelo vereador Henrique Parra, de Jundiaí, na Grande São Paulo.

A descontinuidade de um serviço que garantia a minimização de tempo e deslocamento para os passageiros, em detrimento dos interesses das concessionárias, gerando superlotação e maior desvio e tempo para os usuários de serviço público de transporte, representa um desacordo com os direitos fundamentais dos usuários.

Trecho de representação de Ediane e Henrique ao MP-SP

O Serviço 710 foi descontinuado na última quinta. A modalidade ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros realizassem o trajeto entre Jundiaí (interior de SP) e Rio Grande da Serra (ABC Paulista) sem a necessidade de trocar de trem.

Passageiros classificaram mudança como regressão. Como mostrou o UOL, o primeiro dia de interrupção do serviço foi de plataformas mais cheias, o que deixou os usuários contrariados. Os mais prejudicados com a separação das linhas foram aqueles que vêm da 7-Rubi e, além da integração com a 10-Turquesa, perderam a parada na estação da Luz.

O que muda com fim do 710

Passageiros terão de fazer baldeação. Os usuários precisarão descer do trem e pegar outra composição na estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, gastando mais tempo para o deslocamento.