Bolsonaro pode ser preso? Por quanto tempo? Veja qual é a pena máxima

Apesar da soma das acusações, Bolsonaro não poderia ficar 46 anos na prisão. Isso porque, no Brasil, o tempo máximo de cumprimento de pena é de 40 anos. Esse limite foi ampliado de 30 para 40 anos com a aprovação do pacote anticrime, apresentado pelo então ministro da Justiça, Sergio Moro, durante o governo do próprio Bolsonaro.

A definição da pena caberá ao STF. Caso seja condenado, os ministros poderão considerar, por exemplo, que Bolsonaro não cometeu algum dos cinco crimes da denúncia, o que reduziria o tempo de prisão.

Além disso, há formas de progressão de regime previstas na lei. Com elas, condenados criminalmente tentam recorrer para não ficarem encarcerados, indo do regime fechado para o semiaberto e aberto. É raro, portanto, um cumprimento de pena tão longo.

Para especialista, é "improvável" que Bolsonaro seja condenado à pena máxima. O professor de direito penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) Davi Tangerino explica, porém, que uma sentença mais dura poderia ocorrer diante de possíveis agravantes. No caso do crime de organização criminosa, por exemplo, a pena poderia aumentar em até 12 anos por Bolsonaro ser considerado líder do grupo.

Possibilidade de prisão domiciliar

Bolsonaro pode ficar em prisão domiciliar caso seja condenado pelo STF. A possibilidade do cumprimento da eventual pena em casa é considerada nos bastidores de Brasília segunda a coluna de Letícia Casado, que ouviu lideranças partidárias e integrantes de tribunais superiores, sob anonimato.