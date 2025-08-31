Bolsonaro no banco dos réus: como está a ação contra cada núcleo no STF

O julgamento dos réus na ação penal por tentativa de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota em 2022 foi fatiado para acelerar a análise dos caso.

Como está o processo contra cada núcleo

Núcleo 1 (8 réus, incluindo Bolsonaro) - na fase final do julgamento, a partir de 2 de setembro, após as alegações finais.

Núcleo 2 (6 réus) - aguarda o fim da fase de instrução do processo.