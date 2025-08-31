Bolsonaro no banco dos réus: como está a ação contra cada núcleo no STF

O julgamento dos réus na ação penal por tentativa de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder após a derrota em 2022 foi fatiado para acelerar a análise dos caso.
Como está o processo contra cada núcleo
Núcleo 1 (8 réus, incluindo Bolsonaro) - na fase final do julgamento, a partir de 2 de setembro, após as alegações finais.
Núcleo 2 (6 réus) - aguarda o fim da fase de instrução do processo.
Núcleo 3 (10 réus) - Defesa e PGR estão dentro do prazo de 15 dias para suas alegações finais - foi aberto o prazo em 25 de agosto.
Núcleo 4 (7 réus) - Defesa e PGR estão dentro do prazo de 15 dias para suas alegações finais - foi aberto o prazo em 25 de agosto.
Núcleo 5 (1 réu: Paulo Figueiredo Neto) - o mais atrasado; aguarda manifestação da defesa no processo.
