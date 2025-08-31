Dívidas de entidades de Malafaia aumentam 5 vezes e chegam a R$ 29 milhões

As dívidas de impostos da igreja, editora e de outros empreendimentos do pastor Silas Malafaia e sua família aumentaram cinco vezes nos últimos quatro anos, chegando a quase R$ 30 milhões, segundo levantamento do UOL.

A reportagem se baseou em dados de débitos em dívida ativa da União, registrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Em 2021, a igreja e as editoras do pastor e uma associação comandada por seu filho deviam mais de R$ 4,9 milhões —R$ 6,4 milhões em valores corrigidos pela inflação. Hoje, essas quatro instituições devem R$ 29,3 milhões.

Em entrevista ao UOL, Malafaia afirmou que os débitos se referem a parcelamentos. Num deles, a editora Central Gospel deixou de pagar o acordo e teve que fazer um refinanciamento da dívida. No caso da Avec Entidade Religiosa, a Receita Federal suspendeu a imunidade tributária.