Julgamento de Bolsonaro: por que STF tem Turmas e como é feita divisão?

Definição de que Turma julga casos depende do relator. Se o ministro que é relator do caso integra a Primeira Turma, o processo ficará nela. Esse é o caso da ação contra Bolsonaro e os outros sete réus: o relator do caso é Moraes.

Como será julgamento

As sessões vão acontecer ao longo de duas semanas. Zanin, presidente da Primeira Turma, convocou sessões extraordinárias para o julgamento dos integrantes do "núcleo 1" da ação penal sobre a tentativa de golpe em 2022 para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A duração do julgamento, no entanto, pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

A primeira sessão será aberta por Zanin, no dia 2 de setembro às 9h. Ele chamará o processo para julgamento e dará a palavra a Alexandre de Moraes. O ministro fará a leitura do relatório, que contém o resumo de todas as etapas percorridas no processo, desde as investigações até a apresentação das alegações finais.

Após a leitura do documento, Zanin passará a palavra para a acusação e as defesas dos réus. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, será responsável pela acusação. Ele terá a palavra pelo prazo de até uma hora para defender a condenação dos réus.