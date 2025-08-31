Moraes autoriza visita de Damares a Bolsonaro na véspera de julgamento

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou hoje que a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar.

O que aconteceu

Visita ocorrerá na véspera do julgamento de Bolsonaro no STF por tentativa de golpe. Moraes autorizou que a senadora encontre Bolsonaro nesta segunda-feira, entre 10h e 18h, na casa dele, em Brasília. Segundo a decisão, a visita deve cumprir todas as condições legais e judiciais já impostas ao réu.

Bolsonaro e outros sete réus começam a ser julgados pela Primeira Turma do STF na terça (2). Eles integram o chamado "núcleo crucial" da tentativa de golpe. Segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), os réus estiveram na linha de frente da trama para não permitir que o presidente Lula (PT) assumisse o Executivo após vencer as eleições de 2022.