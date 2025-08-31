SP: Prefeitura perde R$ 180 mil por fechar aluguel sem fazer vistoria antes

Fechado por organização social, acordo era de conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde. A informação consta em ofício enviado em 11 de março de 2024 pela Coordenadoria Regional de Saúde - Centro à AFNE (Associação Filantrópica Nova Esperança), entidade responsável por gerir a UBS República.

Tendo em vista a locação do imóvel localizado à Rua Direita nº 263, 265 e 271 para a UBS República, é necessário a apresentação de documentos específicos para dar visibilidade a utilização do recurso empregado. Solicitamos a entrega dos documentos, considerando que a assinatura do Contrato de Locação ocorreu em 01 de fevereiro de 2024

Representantes da SMS, no ofício enviado à AFNE em 11/03/2024

Secretaria só se deu conta do problema quase dois meses após a assinatura do contrato. Em notificação extrajudicial enviada à AFNE em 28 de março de 2024, o órgão acusou a inclusão do laudo após o fechamento do negócio. Diante da situação, em 20 de maio do ano passado, o acordo de aluguel foi rescindido.

Devido à rescisão, Prefeitura de São Paulo teve de pagar R$ 187,7 mil aos proprietários do imóvel. A multa estava prevista em caso de situações desse tipo no contrato que foi desfeito.

Procuradas, AFNE e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo não se manifestaram sobre o caso. O espaço segue aberto a manifestações. Já o TCM informou que o relator do caso no tribunal deve ser escolhido nos próximos dias.

Oposição quer que supostas irregularidades no caso sejam apuradas. A solicitação foi feita na última semana pela vereadora Luna Zarattini (PT) em representação enviada ao TCM.