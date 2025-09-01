CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

A aprovação da CPMI para o pedido de prisão foi unânime. Foram 26 votos a favor e nenhum contra —ou seja, houve apoio de parlamentares do governo e da oposição.

O pedido será encaminhado ao STF porque a CPMI não tem poder de decretar prisão preventiva. O encaminhamento será feito pela Advocacia do Senado e entregue ao ministro André Mendonça, que decidirá se determina a prisão.

Há mais 20 suspeitos no pedido de preventiva. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) justificou que os 14 inquéritos apontaram rombos bilionários e não há ninguém preso, o que geraria possibilidade de fuga.

A lista inclui Alessandro Stefanutto. Ele era o presidente do INSS quando o escândalo estourou e foi demitido pelo presidente Lula.

O relator citou ainda ameaças a testemunhas. Gaspar pediu que seja avaliada proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento hoje.

Mencionado na CPI da Covid, Maurício Camisotti também está na lista de preventiva. Ele é suspeito de criar associações de aposentados que serviam para tirar dinheiro de aposentados.