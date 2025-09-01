CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

A CPMI do INSS vai pedir ao STF a determinação de mandado de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto, e de outros 19 suspeitos.
O que aconteceu
Antunes é apontado como operador do esquema. Ele seria responsável pela intermediação entre a parte política e as associações que fraudaram R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.
A Justiça determinou o bloqueio das contas de Antunes. Mas, apesar de a empresa dele ter recebido R$ 31 milhões, foram encontrados somente R$ 24,8 mil.
A aprovação da CPMI para o pedido de prisão foi unânime. Foram 26 votos a favor e nenhum contra —ou seja, houve apoio de parlamentares do governo e da oposição.
O pedido será encaminhado ao STF porque a CPMI não tem poder de decretar prisão preventiva. O encaminhamento será feito pela Advocacia do Senado e entregue ao ministro André Mendonça, que decidirá se determina a prisão.
Há mais 20 suspeitos no pedido de preventiva. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) justificou que os 14 inquéritos apontaram rombos bilionários e não há ninguém preso, o que geraria possibilidade de fuga.
A lista inclui Alessandro Stefanutto. Ele era o presidente do INSS quando o escândalo estourou e foi demitido pelo presidente Lula.
O relator citou ainda ameaças a testemunhas. Gaspar pediu que seja avaliada proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento hoje.
Mencionado na CPI da Covid, Maurício Camisotti também está na lista de preventiva. Ele é suspeito de criar associações de aposentados que serviam para tirar dinheiro de aposentados.
O presidente da CPMI declarou que passou da hora de pessoas estarem na cadeia. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que todas as condições para a preventiva estão contemplada e aparecem nos inquéritos da Polícia Federal.
Discussão e gritaria
A senadora Leila (PDT-DF) e a deputada Coronel Fernanda (PL-MT) bateram boca na comissão. A confusão começou quando foi anunciado o resultado da votação de pedido de prisão preventiva.
A deputada começou a bater palmas e foi repreendida. Leila argumentou que todos votaram pela solicitação de prisão preventiva, logo não havia parte vencedora e nem perdedora.
Coronel Fernanda replicou, e a situação escalou. As duas chegaram o rosto muito perto uma da outra e gritaram. Deputados e senadores correram para evitar que a discussão ficasse ainda mais acalorada.
Senador Seif acusado
Durante o depoimento, o advogado Eli Cohen falou de uma festa suspeita. Ouvido hoje pela comissão, contou que parlamentares e um governador participaram um evento bancado por uma empresa envolvida na fraude bilionária do INSS.
O senador Jorge Seif (PL-SC) foi apontado como um dos participantes da festa. O evento foi realizado no litoral de Santa Catarina, estado do parlamentar.
Ele negou de forma indignada. Declarou que foi chamado para um almoço por um político local e que não tem envolvimento com o rombo no INSS. Seif disse que renunciará ao mandato se alguma prova contra ele for encontrada.
Ex-ministro de Lula depõe na segunda
Ministro da Previdência quando estourou o escândalo, Carlos Lupi (PDT) depõe na segunda-feira (8). Ele vai a convite e será questionado sobre os aumentos exponenciais de descontos na folha de aposentados e pensionistas no governo Lula.
Os ministros têm até o final de setembro para marcar data para depoimento. A CPMI quer ouvir todos os ocupantes do cargo a partir de 2015. Aqueles que não procurarem a comissão serão convocados.
Pedidos de preventiva
A CPMI do INSS quer a prisão preventiva de:
- 1. André Paulo Fidelis;
- 2. Eric Douglas Fidelis;
- 3. Cecília Rodrigues Mota;
- 4. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho;
- 5. Thaisa Hoffmann Jonasson;
- 6. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira;
- 7. Alexandre Guimarães;
- 8. Antônio Carlos Camilo Antunes;
- 9. Rubens Oliveira Costa;
- 10. Romeu Carvalho Antunes;
- 11. Domingos Sávio de Castro;
- 12. Milton Salvador de Almeida Junior;
- 13. Adelinon Rodrigues Junior;
- 14. Alessandro Antônio Stefanutto;
- 15. Geovani Batista Spiecker;
- 16. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida;
- 17. Vanderlei Barbosa dos Santos;
- 18. Jucimar Fonseca da Silva;
- 19. Philipe Roters Coutinho;
- 20. Maurício Camisotti;
- 21. Márcio Alaor de Araújo.
