CPMI pede preventiva de 'Careca do INSS' e de ex-presidente do instituto

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília

A CPMI do INSS vai pedir ao STF a determinação de mandado de prisão preventiva de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", de Alessandro Stefanutto, ex-presidente do instituto, e de outros 19 suspeitos.

O que aconteceu

Antunes é apontado como operador do esquema. Ele seria responsável pela intermediação entre a parte política e as associações que fraudaram R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas.

A Justiça determinou o bloqueio das contas de Antunes. Mas, apesar de a empresa dele ter recebido R$ 31 milhões, foram encontrados somente R$ 24,8 mil.

A aprovação da CPMI para o pedido de prisão foi unânime. Foram 26 votos a favor e nenhum contra —ou seja, houve apoio de parlamentares do governo e da oposição.

O pedido será encaminhado ao STF porque a CPMI não tem poder de decretar prisão preventiva. O encaminhamento será feito pela Advocacia do Senado e entregue ao ministro André Mendonça, que decidirá se determina a prisão.

Há mais 20 suspeitos no pedido de preventiva. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) justificou que os 14 inquéritos apontaram rombos bilionários e não há ninguém preso, o que geraria possibilidade de fuga.

A lista inclui Alessandro Stefanutto. Ele era o presidente do INSS quando o escândalo estourou e foi demitido pelo presidente Lula.

O relator citou ainda ameaças a testemunhas. Gaspar pediu que seja avaliada proteção policial ao advogado Eli Cohen, que prestou depoimento hoje.

Mencionado na CPI da Covid, Maurício Camisotti também está na lista de preventiva. Ele é suspeito de criar associações de aposentados que serviam para tirar dinheiro de aposentados.

O presidente da CPMI declarou que passou da hora de pessoas estarem na cadeia. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) afirmou que todas as condições para a preventiva estão contemplada e aparecem nos inquéritos da Polícia Federal.

Discussão e gritaria

A senadora Leila (PDT-DF) e a deputada Coronel Fernanda (PL-MT) bateram boca na comissão. A confusão começou quando foi anunciado o resultado da votação de pedido de prisão preventiva.

A deputada começou a bater palmas e foi repreendida. Leila argumentou que todos votaram pela solicitação de prisão preventiva, logo não havia parte vencedora e nem perdedora.

Coronel Fernanda replicou, e a situação escalou. As duas chegaram o rosto muito perto uma da outra e gritaram. Deputados e senadores correram para evitar que a discussão ficasse ainda mais acalorada.

Senador Seif acusado

Jorge Seif disse que renuncia se encontrarem provas de que roubou aposentados
Jorge Seif disse que renuncia se encontrarem provas de que roubou aposentados Imagem: 20.mar.2024-Pedro França/Agência Senado

Durante o depoimento, o advogado Eli Cohen falou de uma festa suspeita. Ouvido hoje pela comissão, contou que parlamentares e um governador participaram um evento bancado por uma empresa envolvida na fraude bilionária do INSS.

O senador Jorge Seif (PL-SC) foi apontado como um dos participantes da festa. O evento foi realizado no litoral de Santa Catarina, estado do parlamentar.

Ele negou de forma indignada. Declarou que foi chamado para um almoço por um político local e que não tem envolvimento com o rombo no INSS. Seif disse que renunciará ao mandato se alguma prova contra ele for encontrada.

Ex-ministro de Lula depõe na segunda

Ministro da Previdência quando estourou o escândalo, Carlos Lupi (PDT) depõe na segunda-feira (8). Ele vai a convite e será questionado sobre os aumentos exponenciais de descontos na folha de aposentados e pensionistas no governo Lula.

Os ministros têm até o final de setembro para marcar data para depoimento. A CPMI quer ouvir todos os ocupantes do cargo a partir de 2015. Aqueles que não procurarem a comissão serão convocados.

Pedidos de preventiva

A CPMI do INSS quer a prisão preventiva de:

  • 1. André Paulo Fidelis;
  • 2. Eric Douglas Fidelis;
  • 3. Cecília Rodrigues Mota;
  • 4. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho;
  • 5. Thaisa Hoffmann Jonasson;
  • 6. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira;
  • 7. Alexandre Guimarães;
  • 8. Antônio Carlos Camilo Antunes;
  • 9. Rubens Oliveira Costa;
  • 10. Romeu Carvalho Antunes;
  • 11. Domingos Sávio de Castro;
  • 12. Milton Salvador de Almeida Junior;
  • 13. Adelinon Rodrigues Junior;
  • 14. Alessandro Antônio Stefanutto;
  • 15. Geovani Batista Spiecker;
  • 16. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida;
  • 17. Vanderlei Barbosa dos Santos;
  • 18. Jucimar Fonseca da Silva;
  • 19. Philipe Roters Coutinho;
  • 20. Maurício Camisotti;
  • 21. Márcio Alaor de Araújo.

